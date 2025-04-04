Легендарный мультсериал 'Южный парк' получит 27-й сезон: когда выйдет

Один из самых известных и смелых анимационных сериалов современности, "Южный парк" (South Park), получит продолжение. Вскоре стартует 27-й сезон. После двух лет тишины, нескольких провокативных спецвыпусков и постоянных слухов, культовый мультсериал возвращается с полноценным сезоном.

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У сети появился первый трейлер. Продолжение обещает еще большее сатиры, абсурда, политических шуток и даже войну с Канадой.

Когда выйдет новый сезон "Южного парка"

Стэн, Кайл, Кенни и, конечно, Картман снова появятся на экранах в новом – уже 27-м сезоне "Южного парка" (South Park). И премьера не за горами – показ стартует 9 июля 2025 на канале Comedy Central.

Что известно о новом сезоне

Недавний тизер нового сезона вызвал волну ажиотажа среди фанатов. Все похоже на драматический триллер: интенсивная музыка, тревожная атмосфера и намекающие на глобальные катастрофы кадры. Все это интригует, пока не появляется папа Стена Рэнди, который говорит своей дочери Шелли: "Ты употребляла наркотики? Потому что, кажется, они могли бы тебе помочь".

Этот типичный для "Южного парка" абсурдный поворот сразу разряжает ситуацию и напоминает: зрители будут иметь дело с острой сатирой.

В трейлере также мелькают кадры, которые, вероятно, укажут на темы новых эпизодов: авиакатастрофы, снос Статуи Свободы, появление П. Дидди и война с Канадой. Для давних фанатов – ничего удивительного: кто видел фильм South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999), точно вспомнят славную абсурдную рознь между США и северными соседями.

Что было после 26-го сезона

После завершения 26 сезона в 2023 году "Южный парк" не исчез, а перешел в формат спецвыпусков, в частности:

South Park: Joining the Panderverse (2023);

South Park (Not Suitable for Children);

South Park: The End of Obesity (2024).

Эти проекты позволили создателям экспериментировать с форматом, оставаясь при этом в актуальном политическом и культурном контексте.

Напомним, что сериал дебютировал в августе 1997 года, созданный дуэтом Треем Паркером и Мэттом Стоуном. Его стиль, сочетание грубой анимации, сатиры, черного юмора и троллинга быстро сделал его уникальным феноменом в поп-культуре.

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