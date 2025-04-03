Фильм Minecraft подвергли критике на Rotten Tomatoes: почему низкий рейтинг
После громкой премьеры фильма Minecraft Movie и первых положительных отзывов зрителей казалось, что экранизация одной из самых успешных игр мира прошла успешно. Но критики оказались менее снисходительными.
Пока рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет лишь 52%, а Metacritic дает еще скромнее 49 баллов из 100. На IMDb лента получила 6,2/10, и это, похоже, тоже скорее аванс, чем заслуженное признание.
"Нелепо, но детям зайдет" – главный тезис рецензий
Критики из разных изданий единодушны: сюжет примитивный, персонажи – "для галочки", а постановка – шумная и визуально перегруженная. Кажется, создатели фильма пытались создать что-то "для всех", но получилось – скорее для детей и преданных фанатов игры.
"Фильм Minecraft Movie – очень глупый, предназначенный для маленьких детей и упорных геймеров. Бессмысленные персонажи, бессмысленный сюжет и скучные музыкальные номера станут непосильной задачей для большинства взрослых", – прокомментировал Юлиан Роман, MovieWeb.
"Новый низкий уровень для современных адаптаций видеоигр, поскольку эта очень смешная и просто уродливая с удивительным CGI", – отметил Райан Гуар, Discussing Film.
"Фильм не пытается быть универсальным. Он целенаправленно атакует фансервисом свою юную аудиторию, не оставляя пространства для тех, кто с Minecraft знаком лишь вскользь", – добавил Майкл Ордонья, The Wrap.
"Мои дети были в восторге – и, кажется, именно это главное. Но для меня как зрительницы взрослой аудитории – это был сплошной хаос", – отметила Тесса Смит, Mama's Geeky.
Дуэт Момоа и Блэка спасает ситуацию
Несмотря на всеобщее разочарование, игра Джека Блэка и Джейсона Момоа получила одобрительные отзывы.
Особенно ярким получился Блэк в роли Стива – главного аватара Minecraft. Раньше ему приписывали роль болтливой свиньи, но, похоже, студия изменила решение. Момоа, в свою очередь, играет роль одного из лидеров отряда неудачников, которые невольно оказались внутри игры и должны найти способ вернуться домой.
О чем фильм
Сюжет Minecraft Movie разворачивается вокруг группы аутсайдеров – в том числе персонажей в исполнении Джейсона Момоа, Даниэль Брукс, Эммы Майерс и Себастьяна Юджина Хансена. Они попадают в мир игры, где сталкиваются с разнообразными вызовами: от криперов до строительства фортов и пытаются спасти мир Minecraft от гибели.
Сопровождает героев легендарный Стив, который в воплощении Блэка превращается в полугеройскую, полугротескную фигуру, одновременно вдохновляющую и вызывающую улыбку.
Несмотря на критику, эксперты прочат фильму мощный старт в прокате – ориентировочно $140 миллионов в первый уикенд по всему миру. И это логично: фан-база игры огромна, дети – главная целевая аудитория, а маркетинг – агрессивен и эффективен.
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