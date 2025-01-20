Каким будет iPhone 17: что уже сейчас известно инсайдерам

От осенней презентации Apple в этом году эксперты и фанаты бренда ждут многого. Уже известно, что новые iPhone получат целый ряд инновационных решений, которые могут оказаться прорывными и снова перевернуть игру на рынке смартфонов.

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Издание iTechua собрало некоторые слухи, которые только подогревают интерес к грядущему iPhone 17. Речь идет и о дизайнерских решениях, и о технических нововведениях. Вот какие слухи уже ходят среди инсайдеров.

Новый "шов" на корпусе

В китайской соцсети Weibo появилась информация о том, что Apple сменит в iPhone 17 способ соединения рамки с задней панелью. Скорее всего рамка и стекло будут соединяться на задней панели через изгиб. Поэтому у телефона не будет прямого края, а сам он благодаря этому будет лучше лежать в руке. Пока неизвестно, будет ли касаться такое новшество всех моделей 17 поколения iPhone, или оно будет применено только в смартфонах уровня Pro.

Усовершенствование фронтальной камеры

Год от года Apple прилагает значительные усилия к тому, чтобы усовершенствовать основную камеру своих смартфонов. Между тем, по свежим слухам, в iPhone 17 компания заметно улучшит и переднюю камеру тоже.

Эксперты ожидают, что разрешение камеры для селфи удвоится. Вместо нынешних 12 Мп обновленный сенсор получит 14 Мп. Таким образом, новые смартфоны Apple значительно улучшат качество изображения для автопортретов и видеозвонков.

Что касается основной камеры, то на этот раз она останется без существенных изменений. В состав этого модуля войдут три сенсора по 48 Мп. Также она получит 5-кратный перископический зум, который можно увидеть в iPhone 16 Pro Max.

Новейшая система охлаждения

Поскольку мощность iPhone растет, то более актуальным становится вопрос охлаждения смартфона. И в новом поколении устройств Apple будет разрешать его с помощью технологии паровой камеры (vapor chamber), утверждают слухи.

Речь идет о том, что все четыре модели – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max – получат более совершенный "тепловой распределитель". Эта технология уже применяется во многих флагманских Android-смартфонах. Ее суть состоит в том, что паровая камера (vapor chamber) равномерно распределяет тепло по увеличенной площади. Это помогает снизить риск тротлинга и повысить общую производительность устройства. Особенно когда речь идет о гаджетах с тонким корпусом.

Известно, что в iPhone 16 Pro удалось решить проблему перегрева с помощью алюминиевой подложки, графеновой пленки и измененного заднего стекла. Однако увеличение мощности iPhone, а также переход на технологии с привлечением искусственного интеллекта может увеличить требования смартфона к качеству теплоотвода.

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