Когда выпустят складывающийся iPhone: известно новые детали

Слухи о том, что Apple готовит к выпуску складывающийся iPhone, распространяются в сети уже не первый год. Говорят, что компания действительно рассматривает возможность выпуска инновационного iPhone, но сейчас еще нет официальной информации о конкретном запуске производства такого устройства.

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Складывающийся экран позволит увеличить размер дисплея без значительного увеличения габаритов самого устройства. Детали о том, действительно ли Apple готова прибегнуть к такому революционному решению, рассказало издание MacRumors.

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, первый складывающийся ‌iPhone‌ должен поступить в массовое производство во второй половине 2025 года. По крайней мере, так утверждалось в недавно опубликованном компьютерном переводе сообщения, вышедшего в оригинале в блоге Куо на китайском языке. Этот перевод был неверен, говорят эксперты. Куо поделился английской версией текста, в котором говорилось, что складывающийся ‌iPhone‌ до сих пор остается на стадии планирования.

Сообщается, что устройство будет работать только с eSIM, как и будущая ультратонкая модель iPhone 17. Куо отметил, что два устройства, вероятно, столкнутся с препятствиями на китайском рынке, если Apple не изменит дизайн для поддержки физических SIM-карт.

В 2021 году Куо заявил, что Apple представит первый складывающийся iPhone уже в 2025 году.

Аналитик Росс Янг прокомментировал в 2022 году, что Apple отложила выпуск сложного iPhone до 2025 года.

В то же время аналитик Джефф Пу считает, что инновационная модель может появиться уже в конце 2026 года. TrendForce прогнозируют другую дату – 2027 год.

В сети распространяется информация, что Apple может выпустить iPhone с раскладным дизайном в 2026 году. То есть конкретные временные рамки по-прежнему остаются неизвестными.

Куо добавил, что хотя ультратонкий iPhone 17 может поставляться в больших объемах, чем iPhone Plus, он, вероятно, не значительно увеличит общие продажи iPhone, "частично из-за снижения уровня компонентов в сочетании с высокой ценой".

Кстати, 2025 станет для Apple довольно насыщенным периодом. Компания имеет планы по обновлению линейки iPhone, новым функциям искусственного интеллекта, smart home push и Apple Watch SE, iPhone SE, Apple TV, HomePod и Mac Pro. Подробнее о новых Apple Watch SE – читайте в материале.

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