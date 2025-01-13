Apple Watch SE выпустят в новом дизайне: когда ожидать

2025 станет для Apple довольно насыщенным и революционным периодом. У компании есть планы по обновленной линейке iPhone, новым функциям искусственного интеллекта, smart home push и Apple Watch SE, iPhone SE, Apple TV, HomePod и Mac Pro.

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По предварительным данным, презентация нового поколения Apple Watch SE может состояться осенью 2025 года вместе с другими новинками от Apple. Детали рассказало издание Bloomberg.

Версия недорогой модели Apple Watch SE будет иметь новый дизайн, хотя модели Series 11 и Ultra 3, вероятно, останутся примерно такими же. В любом случае, наиболее интересным аспектом презентации будут новые функции.

Ultra 3 получит спутниковое соединение и доступ к сети 5G RedCap. Вполне возможно, что измерение кровяного давления доступно как для моделей Ultra, так и для всей серии.

Apple сотрудничает с партнером Globalstar Inc., чтобы улучшить свою спутниковую службу, которая может предоставить новые функции. Компания также наращивает свои амбиции в сфере здравоохранения. Apple планирует обновленное приложение для здоровья, коучинг-сервис на основе ИИ, а также дополнительные возможности для AirPods. Это включает мониторинг сердечного ритма и датчики для измерения других данных о здоровье.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple должна представить новинки до конца 2025 года. Одно из самых обсуждаемых новшеств – переход на пластиковый корпус. Это позволит снизить стоимость часов, что сделает их еще более привлекательным для широкого круга пользователей.

Возможно, новое поколение Apple Watch SE получит более мощный процессор, что обеспечит более плавную работу и новые возможности. Точную информацию о новых Apple Watch SE можно будет узнать из официальных источников Apple во время презентации.

Apple Watch Series 11 и Ultra 3, по предварительной информации, не получат изменений в дизайне, но их прокачают функционально. Среди основных изменений Гурман отметил возможность измерения давления в обеих версиях.

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