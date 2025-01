На любое событие: дизайны ногтей Селены Гомес, которые следует повторить

Каждый сезон приносит новые тенденции в нейл-арте – от минималистического покрытия до ярких и экстравагантных дизайнов. Ухоженные ногти всегда в моде, но в последнее время знаменитости делают маникюр обязательной частью своего образа.

Трендовый маникюр – это отличная возможность экспериментировать с разными цветами, формами и текстурами. Селена Гомес известна не только талантами в актерстве и музыке, но и безупречным стилем, часто включающим в себя невероятные варианты маникюра. Ее ногти всегда выглядят ухоженными и стильно оформленными, а выбранные дизайны часто становятся топовыми.

Total white

Для гармоничного сочетания с белым смокингом Ralph Lauren на кинофестивале в Палм-Спрингс в 2025 году актриса выбрала двухцветный белый французский маникюр, использовав Essie's Blanc и Arctic Jelly. Гомес нередко прибегает к классическому французскому маникюру, добавляя к нему современные акценты.

Розовый маникюр

Селебрити часто предпочитает лаконичные и элегантные дизайны, которые подчеркивают естественную красоту ногтей.

Тренд бордо

Посещая событие Elle Women in Hollywood 2024, Гомес соединила свой черный блейзер с блестками и мерцающие бордовые ногти. Бордовый цвет подходит как для повседневных луков, так и для особенных случаев. Он гармонирует с разными стилями одежды и аксессуарами. Этот тон зрительно удлиняет ногти и делает их более выразительными.

Серебристое мерцание

Серебристый цвет всегда ассоциируется с элегантностью, праздничностью и роскошью. Самый простой и одновременно эффектный вариант – покрыть ногти однотонным серебристым лаком.

Wet Look

Маникюр Wet Look – это трендовый дизайн, придающий ногтям потрясающий глянцевый блеск. Для создания маникюра Wet Look используются специальные топы, наносимые на завершающем этапе маникюра. Эти топы обладают высоким содержанием блестящих частиц, создающих эффект влажного покрытия.

Gilded violet

Двуххромное покрытие для ногтей – это настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать со своим образом. Оно создает эффект перелива цвета, который изменяется в зависимости от угла освещения.

Классический черный

Черный цвет в маникюре – это вечный тренд, который всегда смотрится стильно и загадочно. Он придает образу глубины, изысканности и немного мистики. Черный маникюр может быть как обычным, так и праздничным. Гомес выбрала этот дизайн на церемонию "Золотой глобус" в 2024 году.

Sparking Nude

Маникюр Sparkling nude – это элегантное сочетание нежной безобидной базы с мерцающими акцентами. Нюдовые оттенки подходят к любому образу, а мерцающие элементы придают изысканность. Это один из самых популярных трендов в нейл-арте.

Яркий изумруд

На церемонии вручения премии "Эмми" в 2022 году Гомес соединила свое изящное белое платье Celine с эффектным коктейльным кольцом с бриллиантами и изумрудом, что вдохновило создание соответствующего маникюра. Мастер использовал OPI The Pass Is Always Greener и магнитный Emerald Illusion. Для можно смешать AmazOn AmazOff и RatedPea-G и завершить образ глянцевым верхним покрытием.

