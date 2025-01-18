Популярная столица Европы введет налог для туристов: сколько придется заплатить

В 2026 году в Эдинбурге официально введут туристический налог, который станет первым подобным случаем в Шотландии. Это решение было принято после принятия шотландским парламентом закона, разрешающего местным властям устанавливать налоги для посетителей.

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Налог, названный "Сбором временных посетителей", будет взиматься с гостей отелей, хостелов и арендованных помещений, включая Airbnb. Он будет составлять 5% стоимости проживания за ночь и будет действовать максимум семь дней подряд.

По предварительным подсчетам это позволит ежегодно привлекать в городской бюджет около 50 миллионов фунтов стерлингов (2 млрд 557 млн грн), пишет Guardian.

Ожидается, что средства будут направлены на улучшение городской инфраструктуры, развитие доступного жилья, сохранение культуры, наследия и поддержку искусства. В частности, 35% доходов планируется инвестировать в художественные проекты. Туристический сбор вступит в силу 24 июля 2026, однако платить его нужно будет только за бронирование, осуществленные после 1 мая 2025 года.

Решение городского совета вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые туристические операторы выразили опасение, что дополнительные расходы могут сделать Эдинбург менее привлекательным для путешественников, особенно на фоне снижения внутренних бронирований из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании. Марк Кротхолл, директор Шотландского туристического альянса, считает, что этот вопрос будет оставаться спорным.

В то же время руководитель городского совета Кэмми Дэй уверяет, что налог не станет серьезным препятствием для туристов. "Несколько фунтов не остановят тех, кто готов потратить сотни на проживание в нашем городе", – считает он.

Решение Эдинбурга поддерживает тенденцию, характерную для других европейских туристических городов, таких как Амстердам, где налог достигает 12,5%. Подобный сбор рассматривает и регион Шотландского нагорья, ежегодно принимающий более шести миллионов туристов. В случае внедрения это может принести до 10 миллионов фунтов стерлингов в год для улучшения местной инфраструктуры.

Эдинбург стал первым в Шотландии, введшим туристический налог, но его опыт может стать примером для других регионов страны.

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