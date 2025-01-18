Позвольте себе шоколадку: учёные обнаружили негативное влияние зависимости от 'здоровой пищи'

Людей, постоянно соблюдающих строгую диету, предупредили, что тенденции "чистого питания" могут спровоцировать зависимость от потребления здоровой пищи и психические заболевания.

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Эксперты опросили 179 женщин-моделей и 261 здорового человека в контрольной группе по их пищевым привычкам. Исследование показало, что 35% моделей и пятая часть контрольной группы, преимущественно молодые студенты университетов, проявили склонность к здоровой пищевой зависимости, пишет Express.

Исследователи из венгерского Университета Земмельвейса предупредили, что в тяжелых случаях это может привести к нервной орторексии, расстройству пищевого поведения, когда люди одержимы пищей, которая считается здоровой или чистой.

Доктор Николет Богар, аспирантка, которая исследует расстройства пищевого поведения в университетском Институте поведенческих наук, говорит, что больные сосредотачиваются на качестве пищи, а не на количестве, но это может иметь серьезные последствия для здоровья.

"Если кто-то ест только определенные типы пищи – например рыбу, овощи, зеленые продукты, сырые продукты или исключительно безуглеводные блюда – у них так же легко может возникнуть дефицит питательных веществ, как и у людей с расстройствами пищевого поведения. Они не потребляют достаточно витаминов, минералов, белка или углеводов", - сказала она.

Исследование также показало, что 95% участников обеих групп ассоциировали здоровое питание с положительными эмоциями.

Она призвала людей не классифицировать пищу как чисто хорошую или плохую или рассматривать ограничения в пище как форму самонаказания.

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