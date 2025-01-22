Белые волокна внутри мандарин: можно их есть или лучше избавиться

Мандарины — полезные фрукты с огромным количеством витаминов и минералов. В них много витамина C и клетчатки, создающей ощущение сытости. Поэтому мандарины отлично подходят для здоровых перекусов и десертов.

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При этом у людей иногда возникает вопрос, а что делать с белыми волокнами на мандаринах? Нужно ли их удалять и насколько они безопасны?

Как правильно есть мандарины и из чего состоят белые прожилки на них, рассказывает OBOZ. UA.

Полезные белые нити

Белые ниточки на мандаринах, известные как пектин, весьма полезна для здоровья. Эти природные полисахариды улучшают пищеварение, очищают организм от токсинов, шлаков, и обладают антиоксидантным эффектом.

Цитрусовый пектин также хорошо снижает уровень холестерина и улучшает работу сердца и состояние кровеносных сосудов. Соответственно, белые прожилки в мандаринах не нужно удалять, а, наоборот, — обязательно есть.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, какой фрукт эффективно очищает организм.

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