Балкон будет красивым и зимой: какие растения выдерживают холод

Летом дома в наших городах приобретают красивый вид, ведь многие украшают их снаружи комнатными растениями – выращивают на подоконниках цветущие однолетники или выносят домашние вазоны на воздух. Однако, даже в зимние месяцы ваш балкон может выглядеть роскошно, если правильно подобрать растения.

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Издание Interia Kobieta рассказало о пяти растениях, которые остаются зелеными весь год и не боятся холода. При этом их легко можно выращивать в горшке.

Самшит

Этот куст – одно из тех растений, которые используют в садах для создания живых изгородей. Однако он прекрасно приживается в горшке и может украшать ваш балкон или террасу. Выращивание самшита несложное, нужно помнить всего несколько правил. Во-первых, растение нужно размещать на светлых, но не сильно солнечных участках балкона.Растет самшит и в тени, однако в таком случае не вырастает очень большим. Поливать растение в горшке нужно умеренно, так как избыток воды может повлечь загнивание куста. И не забывайте регулярно обрезать растение, придавая ему красивую форму. Также следует иметь в виду, что молодые самшиты не всегда выдерживают отрицательные температуры, поэтому перед морозами горшки с растением следует обернуть тканью.

Лавровишня

Различные виды лавров в садах приобретают все большую популярность, ведь растение имеет великолепный вид, вырастает достаточно большим и не требует сложного ухода. А еще этот кустарник можно выращивать на балконе или террасе. Все, что вам нужно сделать, это поместить в большой горшок рыхлую и водопроницаемую почву с обязательным дренажным слоем на дне – именно такие условия любит лавровишня. Лучше всего растет она в условиях большого количества солнца. Если куст вырос слишком большим, просто обрежьте лишнее.

Английский плющ

Если ваш балкон находится на теневой стороне, это не значит, что вам не удастся украсить его вечнозеленым растением – именно такие условия любит английский плющ. Этому растению не требуется много солнца или специальных условий, чтобы быстро озеленить эту часть дома. Развивается оно интенсивно и уже через год вы будете иметь пышно декорированный зеленью балкон. Плющ может самостоятельно виться по стенам, но все же лучше контролировать его рост. Пускайте растение виться по опорам. Плющу нужны только щелочная почва и влага летом. Растение, как правило, морозостойкое, но горшок с молодым плющом все же лучше утеплять на зиму.

Барвинок

Барвинок – скромное растение, красиво выглядящее и зимой, и летом. Большую часть года его украшают мелкие, ярко-зеленые листочки, но в мае (а часто и в августе) среди них появляются очаровательные мелкие лиловые цветы. Барвинок – вьющееся растение, то есть его стебли стелются по земле. Однако он будет прекрасно выглядеть также в подвесных горшках. Если вы хотите, чтобы барвинок на вашем балконе чувствовал себя как можно лучше, обеспечьте ему светлое место и достаточную влажность во время засухи.

Гаультерия

По сравнению с другими упомянутыми растениями гаультерия имеет довольно скромные размеры. Но компенсирует это своим внешним видом. Летом она радует интенсивным цветением (тогда имеет еще и отчетливый запах), а зимой дает маленькие красные плоды, обычно сохраняющиеся до апреля. Гаультерия является родственницей вереска, а значит требует схожих условий содержания. Все, что ей нужно, это кислая почва и периодический полив, чтобы она чудесно выглядела на балконе.

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