Легко выдержат у батареи: какие комнатные цветы любят тепло

Не все комнатные растения способны выдерживать сухой воздух и высокую температуру, поэтому следует быть осмотрительными, ставя горшки вблизи отопительных приборов. Даже если вы выберете растение, которое хорошо переносит сухой воздух, не стоит забывать о дополнительном уходе. Нужно регулярно протирать листья от пыли, периодически опрыскивать воздух вокруг растения и обеспечить достаточное освещение.

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Есть некоторые виды комнатных цветов, которые могут хорошо переносить тепло и сухость, характерные для мест, где работают батареи. Эксперты из California Shutters и Моник Кемперман, флористка The Joy Of Plants, рассказали, какие комнатные растения только выиграют от близкого расположения батарей.

Некоторые комнатные растения прекрасно чувствуют себя вблизи отопительных приборов благодаря своей естественной адаптации к засушливым условиям. Они нуждаются в частом поливе и меньше страдают от испарения влаги через листья. В природной среде они любят тепло и хорошо растут при высоких температурах.

Эксперты порекомендовали растение юкка, процветающее в освещенных теплых условиях, похожих на пустынные.

Юкка хорошо переносит как яркий солнечный свет, так и полутень. Она не требует частого полива. Многие виды юкки, особенно происходящие из засушливых регионов, прекрасно переносят сухой воздух и высокие температуры. Благодаря своей естественной адаптации, юкка имеет толстые листья, которые помогают сохранять влагу и мощную корневую систему.

Следует также обратить внимание на нефритовое дерево.

"Как суккулент, нефритовое растение сохраняет воду в своих толстых листьях и предпочитает теплые, сухие условия, имитирующие чрезмерно сухой климат", – прокомментировала Моник Кемперман.

Суккуленты и кактусы прекрасно адаптированы к теплым и сухим условиям. Они хорошо переносят перепады температур, поэтому батарея для них не станет проблемой. Суккуленты накапливают влагу, что позволяет им выдерживать периоды сухости.

"Алоэ также растет в теплых, солнечных условиях и может справляться с сухим теплом радиатора. Если воздух в вашем доме кажется особенно сухим, подумайте о том, чтобы использовать поддон для увлажнения, опрыскивать растения или сгруппировать их вместе, чтобы поддерживать здоровую среду", – отметили эксперты.

Растения у батареи могут быстрее высыхать из-за повышенной температуры, поэтому нужно внимательно следить за уровнем влажности почвы.

Некоторым растениям может потребоваться опрыскивание водой для повышения влажности воздуха вокруг них, особенно зимой, когда батареи работают на полную мощность.

Помните, что цветы не должны находиться непосредственно на батарее или под ее прямым потоком тепла во избежание перегрева и высыхания растения.

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