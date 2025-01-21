Конкурент CapCut: в Meta анонсировали новое приложение для редактирования видео

Meta, компания, владеющая Facebook и Instagram, представила новое приложение для редактирования видео – Edits. Этот шаг является прямым ответом на популярность китайского приложения CapCut и запрет TikTok в некоторых странах.

Видео дня

Анонс появился уже через несколько часов после временного запрета TikTok (и его дочернего приложения CapCut) в США. В сети рассказали детали о приложении.

Meta быстро реагирует на изменения глобальных тенденций и внедряет новые решения. Техногигант объявил о запуске Edits – мобильного инструмента редактирования видео.

Адам Мосерри, генеральный директор Instagram, анонсировал Edits в Threads, назвав его приложением для тех, кто любит создавать видео непосредственно на своем телефоне.

"В настоящее время происходит много изменений, но, несмотря на обстоятельства, мы стремимся обеспечить лучшие инструменты для творцов", – прокомментировал Моссери, очевидно, имея в виду ситуацию с временным запретом TikTok и CapCut.

Итак, Edits предлагает следующие возможности:

инструменты редактирования: обрезание, объединение видео, добавление эффектов, музыки и текста;

шаблоны и эффекты: в приложении есть большая библиотека готовых шаблонов и эффектов для быстрого создания видео;

инструменты для организации и отслеживания идей;

улучшенную камеру для записи видео;

возможность делиться черновиками с друзьями и другими пользователями;

интеграция с другими сервисами Meta: возможность легкого распространения готовых видео в Instagram, Facebook и других соцсетях компании.

Пока информации о новой платформе немного, но Meta обещает обнародовать новые детали уже в ближайшее время. Приложение проходит стадию тестирования.

Edits уже доступен для предварительного заказа в App Store, а запуск на iOS запланирован на февраль. Версия для Android будет доступна позже.

Новое приложение от Meta имеет целью предоставить пользователям больше инструментов для создания качественного видеоконтента прямо на своих смартфонах. Edits обещает стать достойным конкурентом популярного CapCut, предлагая пользователям новые возможности создания контента.

Ранее OBOZ.UA публиковал исследование, согласно которому чрезмерный просмотр коротких видео – публикуемых на платформах TikTok, Reels (Meta) и Shorts (YouTube) – вызывает зависимость. Кроме того, увлечение таким контентом может негативно влиять на когнитивные функции и психическое здоровье человека.

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