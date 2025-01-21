Качество воздуха одно из самых плохих в мире: популярная туристическая точка известна токсичным смогом

Некоторые из самых интересных для туристов городов мира являются мегаполисами. Это делает их культуру богаче, но при этом несет сопутствующие проблемы, такие как плохая экологическая обстановка.

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Именно с этим столкнулась столица Вьетнама Ханой, пишет издание Express. Несмотря на то, что город может предложить своим гостям невероятную еду, бурную ночную жизнь и богатую культуру, он также вошел в список самых загрязненных. Проблемами Ханой являются смог и сжигание мусора. Все это делает качество воздуха в городе одним из самых худших в мире.

Уровень загрязненности воздуха измеряется уровнем PM2.5 – летающих в воздухе микроскопических твердых частиц, их диаметр составляет 2,5 микрометра или меньше. Эти частицы настолько малы, что могут всасываться в кровоток при вдыхании, и это представляет опасность для здоровья человека.

Согласно Индексу качества воздуха, определяемому по количеству таких частиц, в Ханое уровень концентрации PM2.5 в 24,3 раза превышает безопасный показатель Всемирной организации здравоохранения. То есть качество воздуха здесь находится на опасно низком уровне.

Причиной тому является то, что Ханой является центром промышленного производства. Кроме того, вьетнамская столица имеет очень интенсивное дорожное движение. И то, и другое способствует высокому уровню смога.

Жителей и гостей города призывают носить маски на улице и закрывать окна в домах, чтобы не допустить попадания внутрь некачественного воздуха. Также рекомендуется включать воздухоочиститель в помещении и избегать занятий спортом под открытым небом.

Впрочем, даже такая проблема, как плохой воздух, не останавливает туристов от того, чтобы посетить Ханой. По некоторым данным, в прошлом году город посетили до 160 тысяч туристов. Это на 16% больше, чем годом ранее.

При этом около 28 400 гостей были иностранцами, а прирост составил 67%. Выросло и количество внутренних туристов. Город посетили около 132 000 вьетнамцев, на 10% больше, чем в предыдущем году. Общий доход от туризма составил около 24,7 млн ​​долларов, то есть +26%.

И понять, почему Ханой так популярен, совсем несложно. Основанный 1000 лет назад, вьетнамский мегаполис предлагает все: от великолепных магазинов до музеев и пляжей. Живописный залив Ха Лонг находится в нескольких минутах езды от этого оживленного города. Он был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Эта потрясающая бухта имеет белые песчаные пляжи, великолепные пещеры и скальные образования.

Старый квартал Ханоя привлекает посетителей своими кафе, ресторанами и сотнями рыночных прилавков. Каждая улица здесь имеет свои особенности. Например, улица Хан Гай является популярным местом у тех, кто хочет купить уникальную одежду, созданную из шелка. А на улице Лан Онг можно приобрести традиционные лекарства из трав.

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