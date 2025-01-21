Всего один трюк облегчит уход за комнатными растениями: в чем секрет

Комнатные растения сильно украшают наше жизненное пространство. Но за живыми цветами требуется уход, в частности важно наладить правильный полив, чтобы они получали достаточно влаги и хорошо росли.

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Но как выработать у себя привычку поливать растения и не пропускать увлажнение своего комнатного сада? Как пишет издание Interia Kobieta, в этом поможет трюк с кофейным фильтром.

Чтобы фильтр помогал вам с уходом за вашими любимыми цветами, достаточно просто положить его в горшок. Он поможет защитить растения от слишком быстрого высыхания и потери воды. И при этом уберечь их от перелива тоже.

Избыток воды может быть столь же вредным для комнатных цветов, как и засуха. К залитым корням усложняется доступ воздуха и минеральных веществ. Под действием воды они также начинают гнить и становятся более уязвимыми для грибкового поражения. При этом листья на растении обесцвечиваются и начинают опадать.

Гигроскопический материал, из которого делают кофейные фильтры, помогает решить сразу две эти проблемы. Он впитывает избыток влаги, когда тот есть, а затем отдает его, когда в почве ощущается нехватка воды. К тому же материал не мешает работать дренажным отверстиям в горшке и не дает мокрой земле забивать их.

Чтобы фильтр для кофе сработал как можно лучше, при следующей пересадке выстелите им дно горшка. А уже поверх него насыпайте землю и высаживайте цветок.

Кстати, совсем не обязательно покупать новый фильтр для кофе. Подойдет также использованный, причем с остатками гущи. Кофе является хорошим натуральным удобрением для растений. К тому же он довольно медленно выделяет питательные вещества в почву, поэтому не приведет к перенасыщению ими. Особенно полезно такое удобрение будет для растений, которые любят кислые грунты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как не перелить комнатные растения зимой.

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