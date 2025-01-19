Как не перелить домашние растения зимой: советы экспертов

Казалось бы, что может быть сложное в поливе комнатных растений ? Просто бери и вноси время от времени небольшое количество воды в грунт.

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В общем принцип правильный, но опытные владельцы растений скажут, что для действительно качественного ухода нужно также учитывать немало мелких нюансов. И зимой они становятся еще более важными, ведь из-за прохладной и влажной погоды вместе с коротким световым днем вода из горшка испаряется медленнее. Поэтому OBOZ.UA собрал советы, как правильно поливать комнатные цветы в зимний сезон во избежание перелива растений.

Учтите потребности ваших растений

В зависимости от вида, разные цветы нуждаются в разной частоте и интенсивности полива. Например, суккуленты, такие как кактусы, сансевиерии, замиокулькасы или крассулы, легко переносят даже длительную засуху. А вот тропические виды с декоративной листвой могут от этого даже погибнуть. Поэтому соберите сведения о каждом виде, который есть в вашей коллекции, и продумайте для него правильный график полива.

Узнайте, как правильно поливать ваши цветы

Как правило, мы поливаем растения, добавляя воду прямо в горшок на поверхность почвы, после чего она полностью ее впитывает. В основном это правильный метод. Но, например, сенполии лучше поливать через поддон, чтобы не замочить нежные листья, которые могут от этого загнить. А вот орхидеям лучше подойдет полив методом замачивания.

Проверьте влажность почвы

Увлажненность субстрата в горшке – лучший индикатор того, не пора ли снова поливать цветок. Проверить ее можно достаточно просто:

воткните палец, палочку от мороженого или линейку примерно на 5 см в толщу земли – если на инструмент налипли крошки грунта, скорее всего полив можно еще немного отложить;

– если на инструмент налипли крошки грунта, скорее всего полив можно еще немного отложить; проверьте вес горшка – если он ощутимо облегчился, это значит, что вода из него испарилась и пора полить цветок;

– если он ощутимо облегчился, это значит, что вода из него испарилась и пора полить цветок; приобретите влагомер для грунта – такое устройство несложно найти в садовых центрах и специализированных магазинах, оно подскажет вам, когда ваши растения нуждаются в поливе.

Учитывайте сезонные изменения

Потребность в поливе будет меняться в зависимости от сезона. Летом, когда растение находится в стадии активного роста, оно, очевидно, может потреблять больше воды. Зимой цветы отдыхают, поэтому им нужно меньше влаги. Однако, если у вас сильно греют батареи, это будет быстрее высушивать землю, а вдобавок появится потребность в дополнительном увлажнении воздуха возле горшков.

Выберите горшки правильного размера

Размер сосуда, в котором живет растение, должен соотноситься с его габаритами. Когда горшок слишком велик, риск перелива повышается, ведь маленькая корневая система не будет успевать "выпить" всю влагу из земли. В конечном счете это может привести к появлению корневой гнили. Поэтому никогда не покупайте растениям горшки "на вырост", а пересаживайте их в большие емкости по мере роста.

Обеспечьте правильный дренаж

Кроме воды, корням нужен также кислород. А слишком сильно увлажненная почва дополнительно усложняет доступ к воздуху, ведь становится слишком плотной. Поэтому всегда кладите на дно горшок слой дренажа (керамзит, мелкие камешки, колотый кирпич и т.д.) и отдавайте предпочтение емкостям с дренажными отверстиями в дни, через которые лишняя вода будет стекать в поддон.

Выберите подходящую почву

Требования к субстрату могут отличаться в зависимости от растения. Так суккулентам нужны легкие почвы, не задерживающие влагу. Они должны содержать много песка. Орхидеи растут в бедном субстрате, который в большей степени состоит из частиц сухой коры. А цветущим и декоративнолистным видам нужны питательные типы почвы. Также важно регулярно рыхлить землю в горшке, чтобы она лучше пропускала воздух и воду, и время от времени пересаживать растение в свежую землю.

Знайте признаки чрезмерного полива

Все эксперты сходятся во мнении: если вы видите, что листья вашего растения желтеют, особенно ближе к верхушке, убедитесь, что причиной не стал чрезмерный полив. Другие потенциальные признаки чрезмерной увлажненности включают в себя появление мошки у основания растения, а также неприятный запах, который может быть признаком гниения.

Если вы считаете, что ваше растение стало жертвой чрезмерного полива, первое, что нужно сделать – это прекратить давать ему воду, пока земля не просохнет. Также проверьте, не начали ли подгнивать корни в горшке, и срежьте все поврежденные частички. Затем пересадите цветок в свежую землю. Так он точно поправится и вернет себе эффектный пышный вид.

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