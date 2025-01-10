Как избавиться от плесени в комнатных растениях: почему она появляется

Поскольку комнатные растения постоянно контактируют с влагой, они остаются одним из потенциальных источников плесени в доме. И действительно, иногда вы можете заметить на поверхности почвы белый, серый или бурый налет. В таком случае нужно принимать немедленные меры, чтобы избавиться от проблемы и спасти растение.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, откуда берется плесень в земле комнатных растений. А также, как с ней бороться, чтобы полностью вывести и не допустить повторного появления.

Почему плесень – это опасно

Для растений слой плесени на почве представляет опасность тем, что ограничивает доступ кислорода к корням. Длительное присутствие плесени в земле ослабляет цветы, замедляет их рост и в конечном счете приводит к гибели.

Кроме того, летающие в воздухе споры плесени также могут быть вредными для человека. Особенно чувствительны к ним те, кто страдает аллергией или имеет заболевания дыхательных путей. Из-за присутствия этих спор у людей и домашних животных могут развиваться нежелательные реакции, такие как кожные симптомы, трудноконтролируемый насморк и кашель, а также приступы одышки.

Чаще плесень заводится в комнатных растениях в холодное время года. В эту пору испарение воды из земли идет медленнее, поэтому для развития плесневых грибов складываются более благоприятные условия. Однако и другие ошибки в уходе за комнатными растениями часто становятся причиной возникновения проблемы.

Из-за чего в горшке может завестись плесень

Плесневые грибы развиваются во влажной среде с ограниченной циркуляцией воздуха. Как только вы заметили признаки проблемы, сразу проверьте все условия, в которых находится ваше растение. Вот их перечень.

Размещение. Вопреки бытовой логике, горшки, расположенные вблизи радиаторов и других источников тепла, наиболее уязвимы к плесени. Недостаточное количество света, с которым мы сталкиваемся в осенне-зимний сезон, также способствует развитию вредных грибков. Также нанести вред может близость к разному типу увлажнителей.

Полив. Зимой растениям нужно меньше влаги. Если вы поливаете и опрыскиваете цветы в том же режиме, что и летом, это может стать причиной проблемы. Особенно если вы поддерживаете теплую температуру в доме – сочетание влажности с теплом создает идеальные условия для развития плесневых грибов.

Качество почвы. Отсутствие дренажных отверстий в горшке и слишком уплотненная почва также могут стать причиной развития плесени. Такие условия препятствуют надлежащему стоку воды. Если добавить плохую циркуляцию воздуха из-за размещения растений в плотно закрытых помещениях, это может только усугубить проблему.

Как избавиться от плесени в горшке с цветами

Реагировать на появление признаков плесени в горшке нужно как можно быстрее – эффективно решить проблему можно только на начальных стадиях. Если все запустить, придется прибегать к профессиональным химическим средствам – домашние уже не помогут.

Первым шагом удалите и утилизируйте зараженный слой почвы. Замените свежим и сухим субстратом. Затем воспользуйтесь одним из следующих средств.

Корица – ароматная специя обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Посыпьте тонким слоем поверхность почвы, чтобы защитить ваши растения от дальнейшего развития плесени.

Активированный уголь – продукт из домашней аптечки очищает почву от бактерий и болезнетворных микроорганизмов, улучшает качество субстрата и помогает устранить неприятный запах, который может сопровождать плесень. Измельчите несколько таблеток и посыпьте этим порошком землю в горшке.

– продукт из домашней аптечки очищает почву от бактерий и болезнетворных микроорганизмов, улучшает качество субстрата и помогает устранить неприятный запах, который может сопровождать плесень. Измельчите несколько таблеток и посыпьте этим порошком землю в горшке. Чеснок – эту приправу следует использовать в сушеном и молотом виде. Но не переусердствуйте, жгучие вещества могут повредить растению.

– эту приправу следует использовать в сушеном и молотом виде. Но не переусердствуйте, жгучие вещества могут повредить растению. Гвоздика – свежие головки гвоздики тоже хорошо защищают от грибков. Разрежьте их на меньшие кусочки и воткните в землю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об удобрении, которое поможет восстановиться даже больным комнатным растениям.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.