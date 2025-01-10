С чем носить леггинсы в 2025 году: звезды показали модные варианты

Тренды 2025 года в очередной раз отмечают цикличность моды. Если в 2010-х вы носили популярные леггинсы с короткими юбочками и хотите поностальгировать по прошлому – настало идеальное время. Еще несколько лет назад леггинсы считались спортивной одеждой, но теперь дизайнеры вывели их на модные подиумы, создав новые тренды.

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Актрисы, певицы, модели и другие законодательницы моды вдохновляют смело экспериментировать и добавлять леггинсы в свои ежедневные и даже праздничные образы. Издание Vogue показало, с чем лучше сочетать этот предмет гардероба.

Черные леггинсы и пальто

Черные леггинсы – это универсальный базовый элемент гардероба, который можно сочетать с разнообразной одеждой. А яркое пальто придаст образу выразительности и индивидуальности. Такое сочетание позволяет создать множество стильных образов, от повседневных до вечерних. Кендалл Дженнер продемонстрировала, как соединить леггинсы-клеш с белым кроптопом и зеленым пальто.

Черные леггинсы и кардиган

Черный цвет – это классика, сочетающаяся со всем. Кардиган можно подобрать под любой стиль – от спортивного до элегантного. Это сочетание можно легко обновить с помощью различных аксессуаров и обуви.

Именно Виктория Бекхэм в 2023 году вернула в моду леггинсы и платье-слип.

Белые леггинсы и свитер с пуговицами

Сочетание белых леггинсов и свитера с пуговицами – это стильный и современный вариант. Белый цвет визуально удлиняет ноги и придает образу свежести, а свитер с пуговицами придает женственности и элегантности. София Роу она выбрала белый total look из леггинсов и свитера, а контрастные элементы в виде черных пуговиц и черных лодочек идеально дополняют образ.

Черные леггинсы и длинное пальто

Сочетание черных леггинсов и длинного пальто – это беспроигрышный вариант, который всегда выглядит стильно и актуально. Этот дуэт позволяет создать множество образов, от повседневных до более изысканных в зависимости от выбранного пальто и аксессуаров.

Модный дом Balenciaga представил коллекцию, в которой леггинсы дополняли десятки образов. Эльза Госк избрала леггинсы бренда, соединив их с максипальтом с широкими плечами.

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