От автора 'Игры престолов': вышел трейлер долгожданного фильма 'В потерянных землях'

Для поклонников творчества Джорджа Мартина есть отличная новость. После десятилетия ожиданий экранизации темного фэнтези "В потерянных землях" наконец-то есть возможность посмотреть первый трейлер. Эта картина обещает перенести зрителей в загадочный и опасный мир магии и постапокалипсиса.

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Новинка от автора "Игры престолов" обещает стать настоящей сенсацией. Главные роли сыграли Мила Йовович и Дэйв Батиста.

Действие разворачивается в будущем, где человечество пережило катастрофу. Остатки цивилизации стремятся выжить в суровых условиях, а магия стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Королева отчаянно пытается обрести свое счастье в любви и отсылает могущественную ведьму Элис (Милла Йовович) в опасные Потерянные земли на поиски магической силы.

В поездке Элис будет сопровождать проводник Бойс (Дэйв Батиста). Ведьма ищет силу, которая позволяет людям превращаться в оборотней. Эта магия сулит как большую силу, так и опасные последствия.

Режиссером выступил режиссер "Обители зла" Пол Андерсон (муж Миллы Йовович), а сценарий к киноверсии адаптировали Джордж Мартин и Константин Вернер.

Также на экранах появятся Арли Ховер, Амар Окереке, Фрейзер Джеймс, Саймон Леф и Дейрдре Маллинз.

Поскольку Джордж Мартин принимал участие в создании сценария фильма, это гарантирует сохранение атмосферы его оригинального рассказа. Сочетание фантастики, постапокалиптики и магии создает уникальный сюжет, затягивающий с первых минут просмотра.

Анонс фильма "В потерянных землях" появился еще в 2015 году, но к воплощению идеи приступили в 2021-м.

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