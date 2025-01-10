Куда поехать в 2025 году: названо лучшее направление для туристов

Лондон получил звание лучшего туристического направления мира по версии премии Travellers' Choice Awards от Tripadvisor. Это звание столица Великобритании добыла в борьбе благодаря уникальному сочетанию истории, культуры и современности, что привлекает путешественников со всего мира.

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В течение года миллионы туристов посещают этот город, чтобы насладиться достопримечательностями, музеями, гастрономией и яркой атмосферой. Лондон также сверг с первого места Дубай, удерживавший это звание с 2022 года, сообщает Express.

Лучшие 10 туристических направлений мира:

Лондон (Великобритания), Бали (Индонезия), Дубай (ОАЭ), Сицилия (Италия), Париж (Франция), Рим (Италия), Ханой (Вьетнам), Марракеш (Марокко), Крит (Греция) Бангкок (Таиланд).

Лондон в рейтинге обогнал не только Дубай, который в этом году опустился на третье место, но и занявший вторую позицию Бали.

Глава Tripadvisor Кристен Далтон отметила, что Лондон является выдающимся направлением для туристов благодаря своим знаковым достопримечательностям, мировому уровню музеев, разнообразной кулинарии и насыщенной культурной жизни. "Этот город устанавливает стандарт того, каким должно быть туристическое направление", – сказала она.

Мэр Лондона Садик Хан также выразил гордость за признание города. По его словам, Лондон уникален благодаря непревзойденному сочетанию культурных достопримечательностей, гастрономических открытий и спортивных событий, делающих его обязательным для посещения.

Лаура Ситрон, генеральный директор VisitLondon.com, отметила, что постоянные изменения в городе побуждают туристов возвращаться сюда снова и снова. В 2025 году Лондон предложит новые достопримечательности, в частности Восточное хранилище V&A и Музей Шекспира в Шордиче.

По словам экспертов, рейтинг Travellers' Choice Awards основывается на количестве и качестве отзывов туристов, оставленных на платформе Tripadvisor в период с октября 2023 по сентябрь 2024 года.

Описывая Лондон как "живой глобальный мегаполис", рецензенты отмечают, что это место идеально подходит для тех, кто ищет подлинные впечатления и многокультурную атмосферу.

Победа Лондона в рейтинге 2025 является свидетельством его уникальности и привлекательности для путешественников. Город продолжает удивлять новыми предложениями, сохраняя при этом свое классическое обаяние.

Так что если вы ищете направление для путешествия в 2025 году, Лондон станет идеальным выбором, способным удовлетворить самые взыскательные вкусы туристов.

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