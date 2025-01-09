Самая причудливая столица в Европе: назван идеальный город для весеннего отпуска

Когда начинать мечтать о весеннем отпуске, как не в январе, когда праздники уже позади, а впереди еще половина зимы. Опытные туристы советуют выбирать для такой поездки какое-нибудь интересное и необычное место, где можно получить много впечатлений.

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Именно таким городом издание Express назвало столицу Бельгии Брюссель. Город буквально пропитан историей и культурой и предлагает своим гостям действительно много интересного. В Брюсселе есть все, что вы могли бы пожелать от городского отдыха, например прекрасные парки для прогулок, музеи, удивительная архитектура и вкусная еда.

Одной из самых впечатляющих достопримечательностей, несомненно, является Гран-Плас – мощеная площадь, окруженная ратушами, где исторически жили городские торговцы. Вы также можете узнать больше в Брюссельском городском музее, который хранит память о местной культуре и живших здесь людях. В первое воскресенье каждого месяца вход в этот музей бесплатный.

Брюссель также славится своими уличными рынками, и блошиный рынок Же-де-Баль однозначно стоит вашего внимания. Здесь продается все, что только может прийти вам в голову. От старинных произведений искусства до необычного домашнего декора, одежды, ювелирных изделий и многое другое – вам захочется провести здесь несколько часов, блуждая между всеми продавцами удивительных артефактов прошлого

Еще один рынок, который часто не принимают во внимание туристы – это Chasseurs Ardennais, который больше ориентирован на еду. Здесь обязательно попробуйте местные деликатесы, такие как знаменитые бельгийские вафли и moules frites.

В Брюсселе вы несомненно не будете страдать из-за нехватки контакта с природой – парков здесь действительно много. Один из самых больших в регионе – это Bois de la Cambre. Он имеет множество прогулочных мест, а также игровые площадки и даже места для верховой езды. Парк Пятидесятилетия также является достопримечательностью – здесь вы найдете поразительную Триумфальную арку, выставочные залы и залы Борде, в которых также находится Музей искусства и истории.

Если вы хотите чего-то необычного, обязательно посетите Mini Europe. Это необычное пространство откроется в начале марта и представит самые известные места Европы в миниатюре. Рядом вы также найдете Атомиум, поразительную модернистскую скульптуру, представляющую собой модель молекулы железа, увеличенную в 165 миллиардов раз.

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