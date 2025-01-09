Теплые пляжи и бурная ночная жизнь: куда поехать развлечься зимой

Впереди еще половина зимы и многие уже мечтают о том, чтобы убежать от нее в лето хотя бы на отдых. Страной, предлагающей вечное тепло, прекрасное море и недорогие туристические услуги, остается Египет.

Видео дня

Издание Express рассказало, куда лучше отправляться, чтобы отлично отдохнуть. Здесь вы сможете погреться на песчаных пляжах, насладиться чистыми водами Красного моря и оживленной ночной жизнью. И этим городом является туристический Шарм-эль-Шейх.

Этот египетский курорт расположен на прибрежной полосе Красного моря. Температура воздуха в январе достигает 22 °C. И это самый холодный месяц в Египте.

Чтобы обустроить здесь курорт, египтяне покорили пустыню. Но полюбоваться пустынными видами вы сможете, например, во время посещения поселка бедуинов.

Для любителей пляжного отдыха Шарм-эль-Шейх предлагает множество развлечений – от снорклинга и дайвинга до прогулок на яхтах до живописных коралловых рифов. Курорт может похвастаться удивительно чистым морем, поэтому любоваться его красотами будет очень приятно.

Настоящую жемчужину региона – национальный парк Рас-Мохаммед – называют истинным раем для любителей подводного плавания. Здесь вы можете увидеть множество видов тропических рыб, а если повезет, то даже морских черепах.

Шарм-эль-Шейх действительно оживает ночью, так что если вы хотите повеселиться после целого дня отдыха на солнце, то это место для вас. На туристической полосе в центре есть немало развлекательных заведений, где вы можете послушать диджейский сет, посетить концерт или развлечься другим образом. Также везде разбросаны коктейль-бары для тех, кто хочет ночи чуть потише. Многие такие заведения расположены прямо на набережной.

Выбор гостиниц в Шарм-эль-Шейхе действительно впечатляет. Здесь можно выбрать место отдыха на любой бюджет. В более дорогих отелях можно найти даже собственные аквапарки. В любом случае вас встретит приветливый местный персонал, владеющий сразу несколькими языками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о термальных курортах Европы, где можно отдохнуть телом и душой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.