Календарь стрижек на январь: благоприятные даты для изменений

Лунный календарь стрижек – это давний способ определить самые лучшие дни для смены прически, учитывая влияние фаз Луны. Вера в то, что Луна влияет на все живое, в том числе и на рост волос, сохранилась до наших дней.

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Например, если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее и были гуще, лучше стричься на растущую Луну. В сети обнародовали календарь благоприятных и неблагоприятных дат для стрижек в январе-2025.

Стрижка и фазы Луны

Говорят, если подстричь волосы в растущую фазу Луны, они будут расти быстрее, но могут быть более пушистыми и менее послушными.

В фазу убывающей Луны волосы растут медленнее, но станут более крепкими и здоровыми.

Полнолуние может повлиять на эмоциональное состояние и вызвать изменения в волосах, так что стричься в этот период не советовали.

А новолуние – хорошее время для начала новых циклов, в том числе и для волос.

Благоприятные даты для стрижки в январе

Самыми благоприятными датами для визита в салон красоты в январе будут следующие даты: 9, 10, 18, 25, 26, 27 января.

Астрологи подчеркивают, что стрижка в эти дни не только поможет обновить стиль, но может принести финансовую удачу.

Также можно посетить парикмахерскую 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 21, 22 января, а нейтральными датами являются 2, 15, 16, 17, 20, 24, 28 января.

Неблагоприятные даты для стрижки в январе-2025

Астрологи говорят, что точно не стоит стричь волосы 29 января. Есть риск, что волосы потеряют блеск, начнут выпадать или появятся секущиеся кончики.

Если вы все-таки запланировали визит к мастеру в этот день, лучше сосредоточиться на уходовых процедурах по укреплению и здоровью волос.

4, 5, 7, 14, 19, 23, 30, 31 января – также неблагоприятные даты для стрижки.

Когда можно окрашивать волосы в январе

Лучшими датами для окрашивания волос будут 10, 15, 20, 26 января. Астрологи отмечают, что волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими, поэтому можно смело экспериментировать с новыми оттенками.

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