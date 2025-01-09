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Как вернуть к жизни комнатные цветы: действенное удобрение, которое легко сделать

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Как вернуть к жизни комнатные цветы: действенное удобрение, которое легко сделать

Даже неприхотливые комнатные растения нуждаются в периодических подкормках. Лучшим вариантом могут стать органические удобрения. Например, грецкие орехи – не только вкусное и питательное дополнение к разнообразным блюдам, но и эффективное средство для стимулирования роста растений.

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Специалисты советуют не выбрасывать ореховую скорлупу, а приготовить из нее укрепляющее удобрение. Это будет полезно для стимулирования цветения орхидеи, но также поможет улучшить состояние папоротника.

Простой рецепт удобрения из ореховой скорлупы

Как вернуть к жизни комнатные цветы: действенное удобрение, которое легко сделать
  • Нужно взять две горсти ореховых скорлуп, бросить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и кипятить 20 минут.
  • Затем смесь следует охладить и процедить.
  • Перед использованием это средство необходимо разбавить отстоявшейся водой в соотношении 1:2.

Как часто использовать ореховое удобрение

Если комнатные растения не требуют слишком многого вмешательства, можно использовать эту смесь один раз в два месяца.

Если на растениях желтеют или увядают листья или есть другие признаки слабого состояния, лучше увеличить регулярность внесения ореховой подкормки до двух раз в месяц.

Какие растения можно подкармливать удобрением из ореховой скорлупы

Самым полезным удобрением будет для всех растений с сочными зелеными листьями. Это, например, монстера, замиокулькас, эпипремнум, плющ или пальмы. Нет противопоказаний к использованию орехового удобрения для орхидей, фиалок или спатифиллумов.

Удобрение из скорлупы грецкого ореха – очень эффективное средство для увядающего папоротника.

Удобрение из ореховой воды

Орехи в скорлупе

В процессе выпечки разнообразных сладостей грецкие орехи иногда предварительно вымачивают, чаще всего в холодной воде. Флористы советуют не выливать воду в раковину. Лучше дополнительно разбавить его водой в соотношении 1:1 и поливать домашние растения. Это порция дозы минералов, которая укрепит цветы.

Другие варианты использования ореховой скорлупы

Ореховая скорлупа станет отличной дренажной средой для выращивания растений. Тщательно очистите орехи и оставьте скорлупу в сухом месте на несколько недель. Пересаживая растения весной, следует насыпать на дно тонкий слой органического дренажа, а затем засыпать субстратом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие органические удобрения улучшат рост и цветение орхидей.

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