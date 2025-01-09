Как вернуть к жизни комнатные цветы: действенное удобрение, которое легко сделать

Даже неприхотливые комнатные растения нуждаются в периодических подкормках. Лучшим вариантом могут стать органические удобрения. Например, грецкие орехи – не только вкусное и питательное дополнение к разнообразным блюдам, но и эффективное средство для стимулирования роста растений.

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Специалисты советуют не выбрасывать ореховую скорлупу, а приготовить из нее укрепляющее удобрение. Это будет полезно для стимулирования цветения орхидеи, но также поможет улучшить состояние папоротника.

Простой рецепт удобрения из ореховой скорлупы

Нужно взять две горсти ореховых скорлуп, бросить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и кипятить 20 минут.

Затем смесь следует охладить и процедить.

Перед использованием это средство необходимо разбавить отстоявшейся водой в соотношении 1:2.

Как часто использовать ореховое удобрение

Если комнатные растения не требуют слишком многого вмешательства, можно использовать эту смесь один раз в два месяца.

Если на растениях желтеют или увядают листья или есть другие признаки слабого состояния, лучше увеличить регулярность внесения ореховой подкормки до двух раз в месяц.

Какие растения можно подкармливать удобрением из ореховой скорлупы

Самым полезным удобрением будет для всех растений с сочными зелеными листьями. Это, например, монстера, замиокулькас, эпипремнум, плющ или пальмы. Нет противопоказаний к использованию орехового удобрения для орхидей, фиалок или спатифиллумов.

Удобрение из скорлупы грецкого ореха – очень эффективное средство для увядающего папоротника.

Удобрение из ореховой воды

В процессе выпечки разнообразных сладостей грецкие орехи иногда предварительно вымачивают, чаще всего в холодной воде. Флористы советуют не выливать воду в раковину. Лучше дополнительно разбавить его водой в соотношении 1:1 и поливать домашние растения. Это порция дозы минералов, которая укрепит цветы.

Другие варианты использования ореховой скорлупы

Ореховая скорлупа станет отличной дренажной средой для выращивания растений. Тщательно очистите орехи и оставьте скорлупу в сухом месте на несколько недель. Пересаживая растения весной, следует насыпать на дно тонкий слой органического дренажа, а затем засыпать субстратом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие органические удобрения улучшат рост и цветение орхидей.

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