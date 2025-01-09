Как вернуть к жизни комнатные цветы: действенное удобрение, которое легко сделать
Даже неприхотливые комнатные растения нуждаются в периодических подкормках. Лучшим вариантом могут стать органические удобрения. Например, грецкие орехи – не только вкусное и питательное дополнение к разнообразным блюдам, но и эффективное средство для стимулирования роста растений.
Специалисты советуют не выбрасывать ореховую скорлупу, а приготовить из нее укрепляющее удобрение. Это будет полезно для стимулирования цветения орхидеи, но также поможет улучшить состояние папоротника.
Простой рецепт удобрения из ореховой скорлупы
- Нужно взять две горсти ореховых скорлуп, бросить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и кипятить 20 минут.
- Затем смесь следует охладить и процедить.
- Перед использованием это средство необходимо разбавить отстоявшейся водой в соотношении 1:2.
Как часто использовать ореховое удобрение
Если комнатные растения не требуют слишком многого вмешательства, можно использовать эту смесь один раз в два месяца.
Если на растениях желтеют или увядают листья или есть другие признаки слабого состояния, лучше увеличить регулярность внесения ореховой подкормки до двух раз в месяц.
Какие растения можно подкармливать удобрением из ореховой скорлупы
Самым полезным удобрением будет для всех растений с сочными зелеными листьями. Это, например, монстера, замиокулькас, эпипремнум, плющ или пальмы. Нет противопоказаний к использованию орехового удобрения для орхидей, фиалок или спатифиллумов.
Удобрение из скорлупы грецкого ореха – очень эффективное средство для увядающего папоротника.
Удобрение из ореховой воды
В процессе выпечки разнообразных сладостей грецкие орехи иногда предварительно вымачивают, чаще всего в холодной воде. Флористы советуют не выливать воду в раковину. Лучше дополнительно разбавить его водой в соотношении 1:1 и поливать домашние растения. Это порция дозы минералов, которая укрепит цветы.
Другие варианты использования ореховой скорлупы
Ореховая скорлупа станет отличной дренажной средой для выращивания растений. Тщательно очистите орехи и оставьте скорлупу в сухом месте на несколько недель. Пересаживая растения весной, следует насыпать на дно тонкий слой органического дренажа, а затем засыпать субстратом.
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