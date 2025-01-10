Какой праздник отмечают 10 января: календарь событий

10 января православные верующие чтят память святых Пратулинских мучеников, святого Григория, святого преподобного Маркияна. Именины празднуют Анатолии, Григории, Макары, Павлы, Петры и Арсении.

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В мире отмечают День странных людей, Всемирный день хинди, День благодарения комнатным растениям и День черного шоколада. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 января

10 января верующие вспоминают пратулинских мучеников – это 13 греко-католических мирян из села Пратулин, отдавших свою жизнь за веру. Их расстреляли царские солдаты 24 января 1874 г. за отказ передать свою церковь. Их история стала символом борьбы украинцев за сохранение веры и культуры в условиях религиозных преследований. На месте трагедии установлены памятники и мемориалы в честь мучеников.

Также в этот день чтят память святителя Григория Нисского, одного из величайших богословов и философов раннехристианской эры. Вместе со своим братом Василием Великим и другом Григорием Богословом он входит в троицу Кападокийских отцов, внесших неоценимый вклад в развитие христианской догматики. Григорий Нисский родился в христианской семье. Его брат Василий Великий был известным церковным деятелем. Григорий получил отличное образование и впоследствии стал епископом города Ниса в Каппадокии. В своих проповедях Григорий подчеркивал важность любви к ближнему, милосердию и состраданию.

Каждый год 10 января отмечают Всемирный день хинди. Эта дата была избрана в честь первой Всемирной конференции по хинди, которая прошла в Нагпуре в 2006 году. Цель – популяризация хинди за пределами Индии, поддержание его развития и сохранение культурного наследия. Хинди – один из самых распространенных языков в мире. Это государственный язык Индии и официальный язык многих штатов. Хинди имеет богатую историю и литературу, а также играет немаловажную роль в формировании индийской культуры.

В странах мира 10 января отмечают:

День мигрантов в Аргентине;

День народа Аймара;

День 110 или День экстренного вызова в Японии;

День Маргарет Тэтчер на Фолклендских островах.

Исторические события 10 января

49 до н. е. – Гай Юлий Цезарь пересек реку Рубикон и предпринял поход на Рим.

1569 – в Люблине начался сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств. Спустя полгода сейм закончился подписанием унии и образованием Речи Посполитой.

1863 – в Лондоне открылась первая городская подземная железная дорога – метро.

1901 – с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начался техасский нефтяной бум. Это была первая нефть, обнаруженная в США.

1920 – вступил в силу Версальский договор и, в частности, устав Лиги Наций.

1942 – компания Ford Motor Company начала производство автомобилей модели Jeep.

1962 – произошла величайшая в истории лавинная катастрофа: обвал из Невадо-Уаскаран (Перу).

1972 – трамвайная авария во Львове, в результате которой погибли 26 человек.

1992 – в Украине введен в обращение рубль как купон Национального банка Украины.

1994 – в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО был принят проект программы "Партнерство ради мира", к которой в 1998 году присоединилась Украина.

2003 – Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кто родился 10 января

1573 – Симон Мариус, немецкий астроном.

1747 – Авраам Луи Бреге, часовщик французского флота. Изобрел спираль особой формы, внес целый ряд других усовершенствований в часовой механизм.

1903 – Фламинио Бертони, итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор. Всемирную славу ему принесла технология Citroën DS.

1934 – Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины

1936 – Роберт Вудро Вильсон, американский физик, лауреат Нобелевской премии "за открытие микроволнового реликтового излучения" (1978).

1938 – Дональд Кнут, американский ученый, "отец" современного программирования.

1989 – Денис Дубров, пловец, чемпион и призер пожилых Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса.

В этот день умерли:

1778 – Карл Линней, шведский естествоиспытатель, создатель системы классификации растительного и животного мира, первый президент Шведской АН.

1862 – Сэмюэл Кольт, американский конструктор и промышленник, основатель компании по производству револьверов.

1951 – Синклер Льюис, американский писатель, первый американский писатель-лауреат Нобелевской премии по литературе.

1957 – Габриэла Мистраль, чилийская поэтесса, просветительница, дипломат, борец за права женщин, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1971 – Коко Шанель, культовая французская модельерша.

1989 – Валентин Глушко, украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования "Энергия" – "Буран".

2011 – Дерек Гарднер, американский инженер, разработчик болидов Tyrell для Формулы-1.

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