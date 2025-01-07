Есть чем удивить: лучшие дешевые города Европы для отдыха
Европа буквально усеяна красивыми и интересными городами, где стоит побывать, чтобы набраться впечатлений во время отпуска. Но наиболее популярные туристические направления стоят дороже.
Именно поэтому издание Express подготовило список европейских городов, позволяющих исследовать богатую историю и потрясающую архитектуру, не опустошая свой кошелек. Их называют скрытыми жемчужинами, а находятся они от холодного севера до побережья теплых южных морей. Вы точно найдете что-нибудь себе по душе. Эти семь недорогих туристических городов Европы точно заслуживают места в ваших планах.
Варшава, Польша
Столица Польши может похвастаться невероятно богатой историей старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она также богата живописными зелеными зонами, такими как парк Лазенки площадью 76 гектаров. В Варшаве очень насыщенная ночная жизнь, несколько отличных новых бутик-отелей и все это за достаточно скромные деньги. Этот потрясающий город был признан лучшим европейским городом-направлением на 2023 год и нетрудно понять почему. Летом посетители могут отдохнуть на городских пляжах, обустроенных по берегам реки Висла, круглый год к услугам туристов отличные рестораны, аквапарки и зоопарк, что делает Варшаву фантастическим местом для семейного отдыха.
Антверпен, Бельгия
Антверпен часто остается в тени Брюсселя, однако из-за этого он не так переполнен туристами. Портовый город также входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО, может похвастаться богатой историей искусства, большими возможностями для дизайнеров и художников и Музеем Плантена-Мортеуса. Передвигаться по Антверпену очень удобно и добраться до города можно по железной дороге. Во время прогулок вы будете любоваться прекрасной архитектурой и не забудьте заглянуть в известный джаз-клуб Антверпена, основанный в 1938 году, который предлагает бесплатные лекции по истории джаза, а также блюзовые концерты и выступления.
Лиссабон, Португалия
Столица Португалии быстро становится популярным европейским направлением благодаря своим великолепным красочным домам и мощеным улочкам. Очаровательные кварталы Лиссабона и живописные поездки на трамвае отлично подходят для бюджетного приключения. Здесь вы сможете наслаждаться ароматной местной выпечкой и вином и любоваться потрясающими видами. Лиссабон расположен в устье реки Тежу на атлантическом побережье Португалии. Он считается старейшим городом Западной Европы, ведь был основан примерно в 1200 году до нашей эры – на несколько столетий раньше Лондона, Парижа и Рима. Это невероятно интересный исторический центр со множеством жемчужин, которые ждут своего открытия.
Дублин, Ирландия
Дублин славится своим обаянием старого света и пешеходной доступностью. Посетители могут легко передвигаться между многими достопримечательностями, включая Театр аббатства и Музей писателей Дублина, пешком. А это означает экономию на общественном транспорте. При этом стоимость проживания в гостиницах города в последнее время снизилась. Обязательные к посещению места включают в себя культовый Guinness Storehouse, рассказывающий историю всемирно любимого ирландского напитка, дополненную дегустациями и баром на крыше, а также живописные Собор Святого Патрика и кампус Тринити-Колледжа.
Амстердам, Нидерланды
В то время как культовый город каналов Амстердам, возможно, и пытается противостоять чрезмерному туризму с помощью наивысшего в Европе туристического налога, путешественники, которые ведут себя уважительно и ответственно, все равно могут найти способы насладиться городом за умеренные деньги. В первую очередь выбирайте прогулки не в час пик. Тогда толпа рассеивается и город предстает во всей своей красоте. Возьмите экскурсию по каналам на лодке или арендуйте велосипед, и не забудьте поинтересоваться, когда местные музеи предлагают бесплатный вход.
Рейкьявик, Исландия
Самая северная столица мира представляет собой многокультурный город с великолепными видами на заснеженные горы и спокойные воды. В Рейкьявике живет всего 120 000 человек, а с агломерацией – 200 000. При этом он является воротами таких необычных природных явлений, как северное сияние. Эксперты советуют остановиться тут на несколько дней, чтобы насладиться исландской культурой, например, попробовать скандинавскую пищу и прочувствовать ее яркую музыкальную сцену. Отправляйтесь за пределы города, чтобы увидеть лучшие виды северного сияния, а также посетить геотермальную зону Гейсир, водопад Гюдльфосс и национальный парк Тингведлир.
Афинская Ривьера, Греция
Путешествие по греческим островам может действительно влететь вам в копеечку. Что не скажешь об Афинской Ривьере, которая тоже может похвастаться прекрасными пляжами и предложить вкусную местную кухню. И все это без дополнительных перелетов и паромных переправ. При этом красотой эти места не уступают ни Санторини, ни Криту, ни Миконосу. Если приехать сюда вне высокого сезона, то можно отдохнуть весьма бюджетно. Как и многие направления в Греции, Афинская Ривьера может похвастаться рядом невероятных древних памятников, таких как храм Посейдона на мысе Сунион, построенный в период с 444 по 440 до нашей эры.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о городе в Европе, где можно найти сразу 8 достопримечательностей, внесенных в список ЮНЕСКО.
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