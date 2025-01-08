Что отмечают 8 января: какой праздник, интересные факты об этом дне

8 января православные верующие чтят память святого преподобного Юрия, святого исповедника Эмилиана и святой преподобной Домники. Именины празднуют Александры, Анфисы, Василии, Григории, Дмитрии, Ефимы, Константины, Леониды и Марии.

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В мире отмечают День обращения Земли, День борьбы с бедностью, Всемирный день машинописи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 января

8 января православные верующие чтят память преподобного Юрия Хозевита. Он родился в VII веке на Кипре. С ранних лет Юрий почувствовал призвание к монастырской жизни. После смерти родителей Юрий отправился в Святую Землю, где стал послушником в Хозевитском монастыре. Благодаря своему благочестию и трудолюбию он быстро заслужил уважение братьев и впоследствии стал игуменом монастыря.

Святой исповедник Эмилиан был епископом города Кизика первой половины XI века. Эмилиан известен своей твердой защитой христианства во время правления императора Льва V. За свою верность вере был сослан и закончил жизнь в ссылке.

Святая Домника – это почитаемая в православной церкви преподобная, жившая в V веке. Хотя о ней сохранилось не так много исторических сведений, ее имя упоминается вместе с другими святыми, такими как преподобный Юрий Хозевит и исповедник Эмилиан.

Также 8 января отмечают День обращения Земли. В 1851 году французский физик Леон Фуко впервые наглядно продемонстрировал вращение планеты, подвесив тяжелый свинцовый шар с вершины Пантеона в Париже. Это было революционное достижение, ведь в то время астрономические наблюдения не могли дать такого наглядного подтвержденного ответа на этот вопрос.

В странах мира 8 января отмечают:

День Содружества на Северных Марианских островах;

День пузырьковой ванны;

День часового;

День заразительного смеха;

День текстового набора.

Исторические события 8 января

1297 – Франсуа Гримальди захватил Монако. Этот день считается началом более чем 700-летнего правления династии Гримальди и существования независимого государства Монако.

1656 – в нидерландском городе Гарлем вышел первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник).

1828 – основана Демократическая партия США.

1851 – французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату продемонстрировал вращение Земли.

1918 – выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предложил Четырнадцать пунктов – программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна была способствовать окончанию I Мировой войны.

1959 – французский генерал Шарль де Голль стал первым Президентом Пятой республики (1958–1969).

1961 – французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости.

1976 – на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон на Ямайке оформлена Ямайская валютная система.

1978 – разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куми началась Исламская революция в Иране.

2020 – сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, погибли 176 человек.

Кто родился 8 января

1824 – Вилки Коллинз, английский писатель.

1836 – Лоуренс Альма-Тадема, нидерландский и британский художник.

1859 – Степан Смаль-Стоцкий, украинский языковед и педагог, литературовед (один из первых теоретиков украинского стихосложения).

1879 – Степан Васильченко, украинский писатель.

1888 – Игнат Юра, украинский актер и режиссер.

1922 – Осип Величко, украинский резчик и педагог.

1935 – Василий Симоненко, украинский поэт.

1935 – Элвис Пресли, выдающийся американский певец.

1942 – Стивен Гокинг, выдающийся британский физик-теоретик.

2000 – Валерий Самофалов, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1324 – Марк Поло, венецианский купец и путешественник.

1642 – Галилео Галилей, итальянский мыслитель, основатель классической механики, физик, астроном, математик, поэт и литературный критик.

1775 – Джон Баскервиль, английский печатник и издатель, создатель шрифтов нового стиля, имеющих его имя.

1896 – Поль Верлен, французский поэт, один из основателей литературного импрессионизма и символизма.

1941 – Роберт Бейден-Павелл, основатель скаутского движения.

1965 – Владимир Сосюра, украинский писатель, поэт-лирик.

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