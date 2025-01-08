Кардинальное обновление: какие функции появятся в iPhone 17 Pro

После продолжительного периода не слишком значительных обновлений смартфонов Apple, в 2025 году эксперты надеются на кардинальные изменения. И в прессе уже появились первые намеки на то, каким может стать iPhone 17 Pro, который выйдет в начале осени.

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Как пишет издание Dev.ua, топовый iPhone может действительно перевернуть представление пользователей об этом типе гаджетов. И вот чего от него ждут фанаты бренда и эксперты.

Радикальное обновление передней камеры

Приоритетом Apple всегда были задние камеры – год от года качество снимков и видео компания ощутимо улучшала. Однако в этом году прорыв ожидают именно от фронтальной камеры, которую используют для селфи и видеозвонков. Ожидается, что у iPhone 17 она будет иметь не 12-мегапиксельный, а вдвое более мощный 24-мегапиксельный сенсор. Также можно найти информацию о том, что iPhone 17 Pro и Pro Max получат "более прямоугольный выступ камеры". Вероятно, это тоже принесет какие-то преимущества, но пока неясно, какие именно.

Прочный, но элегантный корпус

Корпус топового iPhone 17 будет выполнен из гибридного алюминиево-титанового материала, который придет на смену нержавеющей стали. Это должно сделать его еще более прочным. Устойчивее к механическим воздействиям должно стать и стекло, которое вдобавок получит лучшие антибликовые свойства.

Сообщается также, что iPhone 17 Pro будет иметь усовершенствован Dynamic Island благодаря передовой технологии "металинзы". Сам размер островка уменьшится, что поможет Apple еще на шаг приблизиться к цели сделать дизайн экрана бесшовным по всей поверхности.

Улучшенная производительность дисплея

Речь идет о том, что размеры экрана iPhone 17 Pro останутся неизменными – 6,3 и 6,9 дюйма. Однако от него ожидают значительного улучшения видимости на улице и выносливости. Дисплей должен оставаться ярким и легким для чтения даже при ярком освещении.

Большая мощность гаджета

Основой iPhone 17 Pro должен стать инновационный чип A19 Pro – более производительный, чем его предшественники. Вдобавок смартфон получит увеличенную до 12 ГБ оперативную память. Это не только увеличит многозадачность устройства, но поможет ему легко справляться с передовыми функциями на основе искусственного интеллекта.

Вдобавок гаджет получит специально разработанный Apple комбинированный чип Wi-Fi 7 и Bluetooth. Это обновление должно обеспечить более быстрое и надежное соединение. Кроме того, сообщается, что Apple разрабатывает собственный модем 5G, что свидетельствует о переходе к большей аппаратной независимости и контроле над производительностью устройства.

Расширение возможностей eSIM

Компания Apple продолжает свое движение к отказу от использования физических SIM-карт. Топовые смартфоны 2025 года от этого производителя, вероятно, будут ориентированы на цифровые eSIM. Впрочем, это может создать некоторые проблемы в странах, где введение eSIM происходит с ограничениями.

Улучшение искусственного интеллекта

Все больше функций в iPhone 17 будут совмещаться с возможностями искусственного интеллекта. Он поможет редактировать фото, видео и тексты, структурировать и обрабатывать файлы и даже создавать собственные эмоджи. При этом мощность устройства будет достаточной для того, чтобы работа ИИ не перегружала его.

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