iPhone 17 Plus не будет: в сеть слили данные о новой серии смартфонов Apple

Корпорация Apple старается держать пользователей своей техники в тонусе и постоянно предлагает им что-нибудь принципиально новое. Так, по слухам, до конца этого года может выйти совершенно новая серия смартфонов iPhone.

Видео дня

Как пишет издание MacRumors, Apple планирует выпустить сверхтонкую модель iPhone 17. И в новом отчете приводятся некоторые ожидаемые подробности. Так по данным южнокорейского журнала Sisa Journal, на который ссылается издание, техногигант стремится к тому, чтобы так называемый iPhone 17 Air имел толщину 6,25 мм. Если эти измерения окажутся точными, устройство станет самым тонким iPhone из когда-либо созданных. Он побьет рекорд в 6,9 мм, который сейчас принадлежит iPhone 6. Это также означает, что устройство будет примерно на 20% тоньше iPhone 16 и iPhone 16 Plus, и примерно на 25% тоньше iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Пока большинство утечек говорят о том, что толщина iPhone 17 Air будет колебаться где-то в диапазоне 6 мм, но один из источников говорит даже о 5 мм.

В новом отчете говорится, что цена сверхтонкого iPhone 17 будет аналогична цене iPhone 16 Plus, которая начинается от 899 долларов в США. Apple, как ожидается, не выпустит iPhone 17 Plus, а iPhone 17 Air фактически станет его заменой.

Примечательно, что и Samsung планирует представить более тонкий смартфон в этом году. Его предварительное название – Galaxy S25 Slim. Вероятно, у него будет толщина в диапазоне средних 6 мм.

Ходили противоречивые слухи о деталях дизайна и технических характеристиках iPhone 17 Air, но большинство источников сошлись во мнении, что устройство будет иметь дисплей размером около 6,6 дюймов. Аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо сказал, что он ожидает, что устройство получит стандартный чип A19, Dynamic Island, одну заднюю камеру и разработанный Apple модем 5G. Ожидается, что устройство будет оборудовано 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence.

В целом, новый смартфон пойдет на некоторые компромиссы по сравнению с моделями Pro, чтобы добиться гораздо более тонкого и легкого дизайна. Apple должна выпустить все модели iPhone 17 в сентябре, и, скорее всего, появятся дополнительные слухи об iPhone 17 Air в этот период.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой может быть цена на новый iPhone SE 4, который должен выйти весной – слухи приятно удивляют.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.