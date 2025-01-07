Когда выйдет второй сезон хитового сериала 'Последние из нас': новый трейлер

Сериал "Последние из нас" продолжает восхищать зрителей, и фанаты с нетерпением ждут выхода второго сезона. После успеха первого сезона, получившего одобрительные отзывы, стало известно, что продолжение дебютирует в апреле 2025 года.

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Выпуск трейлера подтвердил месяц, когда зрители смогут снова присоединиться к путешествию Джоэла и Элли, а также познакомиться с новыми персонажами, в частности, Эбби, роль которой исполняет Кейтлин Девер. Сюжет второго сезона обещает быть не менее эмоциональным и напряженным.

В новом тизере, кроме подтвержденного месяца выхода, показаны кадры с любимыми персонажами – Джоэлем (Педро Паскаль), Элли (Белла Рэмси) и Эбби (Кейтлин Девер). Также было представлено возвращение Томми, брата Джоэла, которого играет Габриэль Луна. Зрители смогут увидеть и инфицированных, в том числе поразительные сцены, где они атакуют защитные стены сообщества.

Премьера второго сезона состоится раньше, чем ожидалось. Первоначально предполагалось, что сериал выйдет во второй половине 2025 года, но теперь стало известно, что до этого осталось всего несколько месяцев. Это означает, что поклонники истории Джоэла и Элли получат долгожданное продолжение уже этой весной.

И хотя зрители, знакомые с оригинальной видеоигрой, знают, что ждут героев после окончания первого сезона, многие с нетерпением ждут новых эмоциональных моментов. Как показал первый сезон, особенно благодаря сюжетной линии Билла и Фрэнка, сюрпризы ждут каждого зрителя.

С выходом второго сезона, вероятно, сериал обретет еще большую популярность среди фанатов. Макс, транслирующая сериал, платформа может ожидать значительного увеличения подписок в апреле 2025 года благодаря дебюту новых эпизодов.

Ожидается, что второй сезон будет не менее успешным, чем первый, а возможно даже превзойдет его. Первый сезон "Последних из нас" стал одной из лучших экранизаций видеоигр в истории, поэтому фанаты с оптимизмом смотрят на дальнейшее развитие сериала.

Теперь, когда известна дата выхода, зрители могут начать подготовку к возвращению в мир постапокалипсиса. Это будет увлекательное продолжение истории, обещающее новые испытания для Джоэла и Элли, а также для зрителей, которые снова погрузятся в это непростое путешествие.

Учитывая высокое качество первого сезона, второй имеет все шансы стать еще более впечатляющим. Новые персонажи, знакомые герои и развернутые сюжетные линии — это делает второй сезон одной из самых ожидаемых премьер 2025 года.

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