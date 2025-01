Год будет насыщенным: какие сериалы получат новые сезоны в 2025 году

2025 год обещает быть богатым долгожданным возвращением популярных сериалов. Поклонники драм, комедий, фантастики и детективов могут готовиться к новым увлекательным историям, которые продолжат развивать любимые сюжеты и персонажи. От мировых хитов до стриминговых сенсаций, телевидения и онлайн-платформы готовят впечатляющий список релизов.

Среди ожидаемых премьер – уже ставшие культовыми новые сезоны сериалов, а также неожиданные продолжения проектов, которые снова вернут зрителей в увлекательный вымышленный мир. Зрителям обещают еще больше интриг, драматических поворотов и качественного контента.

какие шоу уже официально подтверждены к выходу и чего ждать от их новых сезонов.

"Уэнздей" 2 сезон (Wednesday: Season 2)

Хотя точная дата еще не объявлена, ожидается, что новые похождения юной Уэнздей Аддамс мы сможем увидеть в августе-сентябре 2025 года.

"Белый лотос" 3 сезон (The White Lotus Season 3)

Премьера третьего сезона этой сатирической антологии состоится 16 февраля 2025 года.

"Очень странные дела", 5 сезон (Stranger Things: Season 5)

Авторы обещают эпическое завершение истории, но точная дата выхода пока неизвестна. Однако уже названы все 8 эпизодов нового сезона:

The Crawl – "Вылазка"

The Vanishing of... – "Исчезновение"

The Turnbow Trap – "Ловушка"

Sorcerer – "Колдун"

Shock Jock – "Электрошок"

Escape From Camazotz – "Побег из Камазоца"

The Bridge – "Мост"

The Rightsside Up – "По эту сторону"

"Последний из нас", сезон 2 (The Last of Us Season 2)

Продолжение истории о выживании в постапокалиптическом мире также ожидается в 2025 году, но конкретные даты пока не разглашаются. Известно лишь о возвращении на экраны таких звезд: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Габриэль Луна, Кэтрин О'Гара и Кейтлин Девер.

"Игра в кальмара" 3 сезон (Squid Game 3)

Съемки третьего сезона уже завершились, а премьера намечена на середину 2025 года. На Netflix уже обнародовали тизер до последнего сезона.

"Никто этого не хочет" 2 сезон (Nobody Wants This Season 2)

Продолжение британского комедийного сериала о жизни современной молодежи также ожидается в 2025 году. Джоанна и Ноа в новых сериях попытаются решить проблемы в отношениях и прийти к согласию.

"Миротворец" 2 сезон (Peacemaker season 2)

Новые похождения эксцентричного супергероя мы сможем увидеть в августе 2025 года.

"Целую, Китти" 2 сезон (XO, Kitty: Season 2)

Продолжение молодежного романтического сериала также намечено на 2025 год, его можно будет увидеть уже 16 января.

"Джинни и Джорджия" 3 и 4 сезона (Ginny & Georgia 3, 4 season)

Этот комедийно-драматический сериал, ставший одним из самых популярных на Netflix за всю историю, порадует фанатов сразу двумя новыми сезонами в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда может выйти третий сезон "Игры в кальмаре".

