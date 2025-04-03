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Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

Борщ с копченой грушей – это новый тренд в современной украинской гастрономии. Именно такой плод придает блюду очень тонкий и пряный вкус. Сочетание запеченных овощей, мяса, а также копченого фрукта делает бульон очень насыщенным.

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Идея приготовления ароматного красного борща с копченой грушей опубликована на странице известного украинского ресторатора Михаила Кацурина (misha katsurin) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

Ингредиенты:

  • половина капусты
  • лук репчатый – 2 шт.
  • чеснок целая головка
  • картофель – 3 шт.
  • стебель сельдерея, зелень пучок
  • фасоль – стакан
  • морковь – 3 шт.
  • перец красный сладкий и острый чили
  • копченая груша
  • томаты консервированные в соке – 1 банка
  • соль, сахар, уксус – по вкусу
  • масло
  • свекла – 1 шт.
  • свиные ребра или другое мясо – 500 г
  • сало
  • укроп
  • сметана жирная
  • зеленый лук
  • пончики или других хлеб
  • водка – 50 г
  • вода – 5 л

Способ приготовления:

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

1. Почищенные морковь, лук и свиные ребра полить маслом и запечь в духовке до корочки. Положить в кастрюлю с водой и поставить вариться.

2. Зелень сложить в букет, завязать и тоже положить в бульон.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

3. Готоват бульон примерно 30 минут. Достать оттуда овощи и зелень.

4. Положить мелко нашаткованую капусту, сладкий перец, картофель кубиком, предварительно замоченную на ночь фасоль, копченую грушу, целую головку чеснока и варить до готовности.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

5. Свеклу нарезать мелкой соломкой и обжарить на сковороде.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

6. Добавить уксус, соль, сахар, чили, томаты в соке и тушить до готовности на медленном огне.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

7. Взбить блендером охлажденное сало с чесноком, солью и укропом до однородной смеси.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

8. В почти готовый борщ добавить свекольную зажарку, ложку взбитого сала с укропом и чесноком, варить несколько минут. Желательно отставить борщ на ночь в холодильник или отведать сразу.

Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

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