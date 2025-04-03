Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин

Борщ с копченой грушей – это новый тренд в современной украинской гастрономии. Именно такой плод придает блюду очень тонкий и пряный вкус. Сочетание запеченных овощей, мяса, а также копченого фрукта делает бульон очень насыщенным.

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Идея приготовления ароматного красного борща с копченой грушей опубликована на странице известного украинского ресторатора Михаила Кацурина (misha katsurin) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

половина капусты

лук репчатый – 2 шт.

чеснок целая головка

картофель – 3 шт.

стебель сельдерея, зелень пучок

фасоль – стакан

морковь – 3 шт.

перец красный сладкий и острый чили

копченая груша

томаты консервированные в соке – 1 банка

соль, сахар, уксус – по вкусу

масло

свекла – 1 шт.

свиные ребра или другое мясо – 500 г

сало

укроп

сметана жирная

зеленый лук

пончики или других хлеб

водка – 50 г

вода – 5 л

Способ приготовления:

1. Почищенные морковь, лук и свиные ребра полить маслом и запечь в духовке до корочки. Положить в кастрюлю с водой и поставить вариться.

2. Зелень сложить в букет, завязать и тоже положить в бульон.

3. Готоват бульон примерно 30 минут. Достать оттуда овощи и зелень.

4. Положить мелко нашаткованую капусту, сладкий перец, картофель кубиком, предварительно замоченную на ночь фасоль, копченую грушу, целую головку чеснока и варить до готовности.

5. Свеклу нарезать мелкой соломкой и обжарить на сковороде.

6. Добавить уксус, соль, сахар, чили, томаты в соке и тушить до готовности на медленном огне.

7. Взбить блендером охлажденное сало с чесноком, солью и укропом до однородной смеси.

8. В почти готовый борщ добавить свекольную зажарку, ложку взбитого сала с укропом и чесноком, варить несколько минут. Желательно отставить борщ на ночь в холодильник или отведать сразу.

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