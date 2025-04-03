Красный борщ с копченой грушей: рецептом поделился Миша Кацурин
Борщ с копченой грушей – это новый тренд в современной украинской гастрономии. Именно такой плод придает блюду очень тонкий и пряный вкус. Сочетание запеченных овощей, мяса, а также копченого фрукта делает бульон очень насыщенным.
Идея приготовления ароматного красного борща с копченой грушей опубликована на странице известного украинского ресторатора Михаила Кацурина (misha katsurin) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- половина капусты
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок целая головка
- картофель – 3 шт.
- стебель сельдерея, зелень пучок
- фасоль – стакан
- морковь – 3 шт.
- перец красный сладкий и острый чили
- копченая груша
- томаты консервированные в соке – 1 банка
- соль, сахар, уксус – по вкусу
- масло
- свекла – 1 шт.
- свиные ребра или другое мясо – 500 г
- сало
- укроп
- сметана жирная
- зеленый лук
- пончики или других хлеб
- водка – 50 г
- вода – 5 л
Способ приготовления:
1. Почищенные морковь, лук и свиные ребра полить маслом и запечь в духовке до корочки. Положить в кастрюлю с водой и поставить вариться.
2. Зелень сложить в букет, завязать и тоже положить в бульон.
3. Готоват бульон примерно 30 минут. Достать оттуда овощи и зелень.
4. Положить мелко нашаткованую капусту, сладкий перец, картофель кубиком, предварительно замоченную на ночь фасоль, копченую грушу, целую головку чеснока и варить до готовности.
5. Свеклу нарезать мелкой соломкой и обжарить на сковороде.
6. Добавить уксус, соль, сахар, чили, томаты в соке и тушить до готовности на медленном огне.
7. Взбить блендером охлажденное сало с чесноком, солью и укропом до однородной смеси.
8. В почти готовый борщ добавить свекольную зажарку, ложку взбитого сала с укропом и чесноком, варить несколько минут. Желательно отставить борщ на ночь в холодильник или отведать сразу.
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