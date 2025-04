Какие триллеры выйдут в 2025 году: список лучших новинок

2025 год обещает быть насыщенным для любителей триллеров. В кинематографе появятся несколько интересных новинок, которые не оставят безразличными поклонников напряженных сюжетов и увлекательных расследований.

Уже в мае на экраны выйдет "Торопитесь завтра", а в июне зрителей ждет еще один фильм из вселенной "John Wick" - "Балерина". В сентябре мы увидим продолжение популярной франшизы в фильме "Ножи наголо: Проснись, мертвец". Кроме того, вернется культовый триллер "Я знаю, что вы совершили прошлым летом".

Поторопись завтра (Hurry Up Tomorrow)

Дата выхода: 16 мая 2025

Это психологический триллер, режиссером которого является Трей Эдвард Шульц, сценарий написанный в соавторстве с Эйбелем The Weeknd Тесфае и Резой Фахимом. Сюжет фильма основан на одноименном шестом студийном альбоме Эйбеля Тесфае. В главных ролях снимаются Эйбель Тесфайе, Дженна Ортега, Барри Киоган и Гебби Барретт.

Достать ножи: Проснись, мертвец (Wake Up Dead Man)

Дата выхода: 12 сентября 2025

Это американский мистический триллер, являющийся продолжением популярной серии фильмов "Достать ножи". Режиссером и сценаристом выступает Райан Джонсон, а главную роль детектива Бенуа Блана снова исполняет Дэниел Крейг. К актерскому составу также присоединились Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис и другие. Фильм выйдет на платформе Netflix.

Балерина (From the World of John Wick: Ballerina)

Дата выхода: 6 июня 2025 года

Это американский боевик и триллер, являющийся частью вселенной Джона Вика. Фильм, срежиссированный Лен Вайсманом по сценарию Шея Хэттена, является спин-оффом франшизы. Его действие происходит между событиями третьей и четвёртой частей. Главную роль балерины и киллерши Евы Макарро, стремящейся отомстить за убийство отца, исполняет Ана де Армас.

Новичок (The Amateur)

Дата выхода: 10 апреля 2025

Это фильм режиссера Джеймса Хоуза, являющегося ремейком ленты "Дилетант" (1981). Сценарий к фильму написал Гэри Спинелли, а продюсерами выступили Дэн Уилсон и Хатч Паркер. Лента рассказывает о криптографе ЦРУ, который после потери супруги в террористическом акте берет дело в свои руки, заставляя агентство научить его и разрешить расследовать преступление.

Роковой месседж (Drop)

Дата выхода: 10 апреля 2025

Это мистический триллер режиссером которого является Кристофер Лэндон. Главные роли исполняют Меган Феги и Брендон Скленар. Лента рассказывает о вдове Вайолет, которая пытается вернуться к нормальной жизни, но ее романтическое свидание быстро превращается в кошмар из-за анонимных сообщений, которые становятся все более угрожающими.

Я знаю, что вы совершили прошлым летом (I Know What You Did Last Summer)

Дата выхода: 17 июля 2025

Это американско-австралийский фильм ужасов, являющийся ремейком классического слэшера. Он рассказывает о пяти друзьях, случайно причиняющих смертельную аварию, а затем скрывающих правду, давая обещание никому не рассказывать об этом. Через год их прошлое настигает их, и таинственный убийца начинает преследовать их с целью мести. Друзьям придется обратиться к выжившим после трагедии в Саутпорте в 1997 году, чтобы раскрыть правду и остановить убийцу.

