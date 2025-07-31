Какие фильмы и сериалы Marvel выпустит в ближайшие годы: известен график

Вселенная Marvel продолжает расширяться, обещая фанатам множество захватывающих новинок в ближайшие два года и далее. Поклонники могут ожидать долгожданного возвращения любимых франшиз, таких как "Человек-паук" и "Мстители".

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Кроме полнометражных лент, на экраны выйдут продолжения уже известных сериалов, а также совершенно новые проекты, которые расширят кинематографическую вселенную. Кажется, обещания руководства Marvel и Disney сосредоточиться на качестве, а не количестве, остаются открытым вопросом, ведь зрителей ждет как минимум 14 проектов.

В последние годы Marvel декларировала смену стратегии, обещая сосредоточиться на выпуске "всего 2-3 фильмов в год" с акцентом на качество. Этого принципа студия пока придерживается в кинопрокате. В 2025 году были выпущены "Громовержцы", "Капитан Америка" и "Фантастическая четверка".

С возвращением знаковых актеров Marvel ставит перед собой амбициозные миллиардные цели. Для поклонников, которые соскучились по эпическим блокбастерам, эти анонсы стали настоящим событием.

Сериалы Marvel расписание выхода

Marvel активно развивает сериальное направление, предлагая разнообразные проекты, которые охватывают разные уголки их вселенной.

Глаза Ваканды – 1 августа 2025 года

– 1 августа 2025 года Marvel Зомби — октябрь 2025

— октябрь 2025 Чудо-человек — декабрь 2025

— декабрь 2025 Сорвиголова: Рожденный заново — второй сезон, март 2026 года

— второй сезон, март 2026 года Задание Вижена — 2026

— 2026 Ваш дружественный сосед Человек-паук — второй сезон, 2026 год

— второй сезон, 2026 год Каратель — 2026 год

— 2026 год Люди Икс '97 — второй сезон, дата неизвестна, назывались 2026 и 2027 годы

Фильмы Marvel расписание выхода

Кинотеатральные релизы Marvel остаются главной приманкой для зрителей. В частности, в 2026 году выйдет "Человек-паук: Абсолютно новый день", который обещает возвращение к классическому стилю съемок с минимальным использованием CGI. Также в планах — "Блэйд" и "Шан-Чи 2", хотя точные даты их выхода еще не определены.

Человек-паук: Абсолютно новый день — 31 июля 2026 года

— 31 июля 2026 года Мстители: Судный день — 18 декабря 2026 года

— 18 декабря 2026 года Мстители: Тайные войны — 17 декабря 2027 года

— 17 декабря 2027 года Блэйд — дата неизвестна, назывались 2027 и 2028 годы

— дата неизвестна, назывались 2027 и 2028 годы Шан-Чи 2 — дата неизвестна, назывались 2027 и 2028 годы

— дата неизвестна, назывались 2027 и 2028 годы Войны в доспехах — дата неизвестна.

OBOZ.UA ранее писал, что Marvel Studios уже объявила даты выхода двух новых частей о Мстителях.

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