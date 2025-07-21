Marvel представит нового Железного человека: стало известно, когда

Marvel Studios анонсировала масштабные изменения в кинематографической вселенной. После выхода фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны" студия представит новые версии ключевых персонажей, в частности Тони Старка – Железного человека.

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По словам президента Marvel Кевина Файги, речь идет не о полном перезапуске, а о переосмыслении уже известных историй в новом актерском исполнении. Также Marvel Studios уже объявила даты выхода двух новых частей о Мстителях.

Как заявил Кевин Файги, президент Marvel Studios, "Мстители: Тайные войны" станут не только логическим продолжением истории, но и точкой отсчета для совершенно нового видения знакомых героев. После событий "Финала" студия имеет планы объединить несколько временных линий и вселенных, создав одну общую реальность, в которой персонажи предстанут в новом виде.

Этот подход повторяет логику одноименной линии комиксов 2015 года, где мир Marvel также был перестроен путем грандиозного слияния параллельных реальностей. Вместо радикального перезапуска, который бы полностью стер предыдущую историю, Marvel выбирает более мягкий вариант – перезагрузки. Как отмечает Файги, речь идет не об отмене прошлого, а о новой интерпретации знакомого.

Фигура Тони Старка, которого воплощал Роберт Дауни-младший, является одним из самых узнаваемых образов MCU. Его появление в "Железном человеке" 2008 года положило начало всей вселенной Marvel в кино. Поэтому заменить такого персонажа – дело не из легких. В то же время Кевин Файги указывает на опыт других кинофраншиз, в частности Джеймса Бонда и Супермена, где смена актера воспринимается как естественный этап развития.

Marvel еще не назвала имя нового исполнителя роли Железного человека. Однако, по словам Файги, после выхода "Тайных войн" обновленный Тони Старк обязательно появится во франшизе. Сам же Роберт Дауни-младший, как стало известно, останется в MCU, но в новой роли – злодея Доктора Дума. Ожидается, что он дебютирует в фильме "Мстители: Судный день", который выйдет в декабре 2026 года.

Еще одним элементом масштабного преобразования станет появление новой версии "Людей Икс". В "Мстителях: Тайные войны" зрители в последний раз увидят знакомые лица – Патрика Стюарта, Иена Маккелана, Ребекку Ромийн и других актеров из франшиз 2000–2010-х годов. Однако во всех последующих проектах эти роли исполнят другие актеры.

Файги намекает, что студия сосредоточится на молодом составе. Это соответствует оригинальному духу комиксов о Школе Ксавьера, где главными героями были именно подростки-мутанты. Таким образом, Marvel готовит почву для долговременного развития историй и нового поколения фанатов.

Параллельно с новым героем Marvel меняет и главного антагониста. После череды скандалов актер Джонатан Мейджорс, исполнявший роль Канга, покинул MCU. Его место, по словам Файги, займет Доктор Дум – культовый злодей, хорошо известный фанатам комиксов.

Примечательно, что разговоры о привлечении Дума начались еще до официального выхода "Человека-муравья 3", и не были реакцией на ситуацию с Мейджорсом. Marvel готовила эту замену заранее, и именно с этой целью пригласила к сотрудничеству Дауни-младшего.

"Мстители: Судный день" появятся на экранах 18 декабря 2026 года. Через год, 17 декабря 2027-го, выйдет "Мстители: Тайные войны".

Параллельно зрители увидят "Фантастическую четверку", которая стартует в кинотеатрах 25 июля. Первая реакция критиков уже оценивает ленту как одну из самых сильных в новой фазе Marvel.

Несмотря на масштабное обновление, некоторые звезды прошлого еще могут вернуться. В частности, Райан Рейнольдс и Хью Джекман, которые сыграли в "Дэдпуле и Росомахе", имеют шансы снова появиться в MCU. Файги воздерживается от конкретных анонсов, но признает: потенциал этих персонажей еще не исчерпан.

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