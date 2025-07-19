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Фильмы о путешествиях во времени: увлекательная подборка

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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Фильмы о путешествиях во времени: увлекательная подборка

Представьте, что вы можете вернуться в прошлое, чтобы изменить ход событий. Или наоборот – заглянуть в будущее, где все иначе. Фильмы о путешествиях во времени – это всегда больше, чем научная фантастика.

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Это размышления о выборе, раскаянии, будущем и прошлом, о том, можно ли что-то изменить и стоит ли. OBOZ.UA публикует подборку лучших историй в этом жанре.

"Назад в будущее" (Back to the Future, 1985–1990)

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Легендарная трилогия о приключениях школьника Марти и изобретателя Дока Брауна, которые путешествуют во времени на автомобиле DeLorean. В первом фильме Марти попадает из 1985-го в 1955 год, где случайно мешает знакомству своих родителей – и должен это исправить, чтобы самому не исчезнуть из реальности. Один из самых влиятельных фильмов в жанре, который сочетает юмор, науку и теплую ностальгию.

"Машина времени" (The Time Machine, 2002)

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Экранизация классического романа Герберта Уэллса. Профессор Гартдеген изобретает машину времени, чтобы спасти любимую, которая трагически погибла. Но каждый раз, когда он возвращается в прошлое, события повторяются. В отчаянии он переносится на тысячи лет вперед – в постапокалиптический мир, где человечество разделилось на два враждебных вида.

"День сурка" (Groundhog Day, 1993)

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Телеведущий Фил Коннорс застревает во времени: каждый день он просыпается в один и тот же день – 2 февраля. Ему придется прожить его снова и снова, пока он не переосмыслит свою жизнь. Фильм стал классикой не только из-за блестящего сюжета, но и благодаря глубокой метафоре: иногда настоящие изменения начинаются изнутри.

"Эффект бабочки" (The Butterfly Effect, 2004)

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Эван с детства страдает от провалов в памяти. Со временем он узнает, что способен возвращаться в прошлое и менять его. Но каждая новая попытка исправить старые ошибки приводит к еще более серьезным последствиям. Фильм исследует идею: можно ли что-то исправить, не сломав другое?

"Исходный код" (Source Code, 2011)

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Капитан Колтер Стивенс просыпается в теле незнакомца, едущего в поезде, обреченном взорваться. Он часть эксперимента "Исходный код", который позволяет "переживать" последние 8 минут жизни другого человека. Чтобы спасти сотни пассажиров, герой должен прожить этот день снова и снова, постепенно раскрывая правду.

"Петля времени" (Looper, 2012)

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В будущем путешествия во времени запрещены, но преступники используют их для устранения людей: жертв отправляют в прошлое, где их убивают "луперы" – наемники. Главный герой – один из них, но его следующее задание нарушает все правила: жертвой становится его будущее "я". Динамичный, мрачный и морально неоднозначный фильм с Джозефом Гордоном-Левиттом и Брюсом Уиллисом.

"Детонатор" (Primer, 2004)

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Минималистичный, интеллектуально сложный фильм о двух инженерах, которые случайно создают машину времени. Вместо того, чтобы использовать ее во благо, они попадают в паутину парадоксов, альтернативных версий себя и роковых решений. Это одна из самых реалистичных попыток изобразить путешествия во времени – со всеми их логическими ловушками.

"Жена путешественника во времени" (The Time Traveler's Wife, 2009)

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Романтическая драма о мужчине, который из-за редкого генетического отклонения невольно перемещается во времени. Его жена вынуждена жить с непредсказуемыми исчезновениями и появлениями любимого. Это история не столько о фантастике, как о любви, потерях и терпении – и как построить отношения, когда время не на твоей стороне.

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