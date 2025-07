'Моя жизнь с Уолтерами': названа дата выхода 2 сезона

Сериал "Моя жизнь с Уолтерами" стал неожиданным хитом Netflix в 2023 году, получив популярность среди подростковой аудитории и поклонников жанра "coming-of-age". Основанный на одноименном романе Али Новак, этот проект сочетает драму потери, адаптацию к новой жизни и романтические переживания юности.

Netflix официально объявил дату выхода второго сезона. Зрители приятно удивлены – ждать осталось недолго.

Стриминговая платформа Netflix официально объявила дату выхода второго сезона подростковой драмы "Моя жизнь с Уолтерами" (My Life with the Walter Boys) – премьера состоится 28 августа 2025 года.

"Моя жизнь с Уолтерами" – это американский подростковый драматический сериал, премьера которого состоялась на Netflix 7 декабря 2023 года. Шоу является экранизацией одноименного романа, который впервые появился на платформе Wattpad в 2014 году и быстро обрел популярность среди молодежи.

В центре сюжета – Джеки Говард (ее играет Никки Родригес), подросток с Манхэттена, которая недавно потеряла родителей в трагедии. Ее забирает к себе опекунка миссис Уолтер, и девушка переезжает в сельскую местность в штате Колорадо, в большую семью Уолтеров, где семь братьев и одна сестра.

Несмотря на тяжелое переживание потери, Джеки постепенно учится доверять, дружить, влюбляться и снова верить в будущее.

Главные актеры:

Никки Родригес – Джеки Говард;

Ноа ЛаЛонд – Коул Уолтер;

Эшби Джентри – Алекс Уолтер;

Алиша Ньютон – Кэтрин Уолтер.

Сценарий для телевидения адаптировала Мелани Гелсолл.

Сериал является примером типичной, но глубокой coming-of-age драмы. Это жанр, сосредоточенный на взрослении персонажа, эмоциональном, психологическом или социальном. В центре сюжета – герой, переживающий важный жизненный опыт: потерю, первую любовь, поиск идентичности, сложные решения, изменение среды и тому подобное.

