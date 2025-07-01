Лучшие фильмы ХХІ века: свежий рейтинг от NYT

Кинематограф XXI века пережил стремительные трансформации: от технологического прорыва до смелых тематических сдвигов. Режиссеры все чаще обращаются к вопросам идентичности, социального неравенства, памяти, насилия, одиночества и цифровой эпохи.

Видео дня

Издание The New York Times представило новый рейтинг фильмов, которые больше всего повлияли на культуру и мировосприятие зрителей за последние два десятилетия. В этом списке – работы, формирующие представление о современном кино.

"Паразиты" (2019), Пон Джун Хо

Фильм, который изменил представление о корейском кино в мире. Это история о социальном неравенстве, в которой бедная семья проникает в дом богачей, пытаясь выжить. Пон Джун Хо мастерски сочетает сатиру, черный юмор, психологизм и жесткое насилие. Картина отмечена четырьмя премиями "Оскар", в том числе – за лучший фильм, что стало историческим прорывом для неанглоязычного кино.

"Малголланд Драйв" (2001), Дэвид Линч

Мрачная, галлюциногенная притча о Голливуде и потерянной идентичности. Молодой актрисе Бетти открывается искаженный мир иллюзий и страхов, где реальность растворяется во снах. Один из самых загадочных фильмов Линча, где каждая сцена – отражение боли, соблазна и рока. "Малхолланд Драйв" - триллер о крахе мечты.

"Нефть" (2007), Пол Томас Андерсон

Монументальная драма о власти, нефти, религии и моральном разложении. Главный герой – старатель и миллионер Дэниел Плейнвью (в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса) – готов уничтожить все на своем пути. Кино об Америке – жестокой, амбициозной, духовно опустошенной.

"Любовное настроение" (2001), Вонг Кар-Вай

Гипнотическая мелодрама с тонкой чувственностью. Герои – мужчина и женщина, которые подозревают своих партнеров в измене – постепенно сближаются, но не позволяют себе нарушить моральные границы. Сдержанная страсть, ностальгия и боль невозможного – в уникальном стиле гонконгского режиссера.

"Лунный свет" (2016), Барри Дженкинс

История о взрослении темнокожего парня, который пытается понять свою сексуальность, идентичность и место в мире. Три периода жизни, три разных актера, одна тихая драма принятия. "Лунный свет" получил "Оскар" за лучший фильм и стал примером того, как камерное авторское кино способно влиять на глобальный кинодискурс.

"Старикам здесь не место" (2007), Итан и Джоэл Коэны

Адаптация романа Кормака Маккарти стала новым словом в неовестерне. В центре – безжалостный убийца (Хавьер Бардем), который превращает случайную встречу в вопрос жизни и смерти. Фильм почти без музыки, с паузами и тишиной как главным ритмом, демонстрирует обреченность и хрупкость человеческой жизни. Это кино о зле, которое не имеет объяснения, и о времени, в котором уже не осталось места для старых убеждений.

"Вечное сияние чистого разума" (2004), Мишель Гондри

Режиссер Мишель Гондри в сотрудничестве со сценаристом Чарли Кауфманом создал визуально и эмоционально нестандартную историю любви. Джим Керри и Кейт Уинслет играют бывшую пару, которая решает стереть воспоминания друг о друге. Фильм исследует память, боль и способность к прощению, а также то, как любовь оставляет в нас след – независимо от того, чем все закончилось. Это научно-фантастическая романтика с болезненно человеческим сердцем.

"Ловушка" (2017), Джордан Пил

Дебютный фильм Джордана Пила переосмыслил жанр хоррора как социальный комментарий. На первый взгляд – это история о знакомстве парня с родителями девушки. На самом деле – ужасная аллегория расовой эксплуатации, в которой черные тела превращают в "контейнеры" для белого сознания. Это триллер с точным ритмом, сатирическим содержанием и острой критикой расовых представлений в современной Америке.

"Унесенные призраками" (2002), Хаяо Миядзаки

Оскароносный шедевр японской анимации – глубокая притча о взрослении, памяти и потере. Главная героиня Чихиро попадает в волшебный мир, где сталкивается с существами, которые одновременно пугают и трогают. Этот фильм – не просто приключенческая история, а визуальная медитация на темы экологии, духовности и чистоты. Для анимации это абсолютная вершина.

"Социальная сеть" (2010), Дэвид Финчер

Это фильм о создании Facebook. Дэвид Финчер и сценарист Аарон Соркин изобразили не столько историю успеха, сколько портрет одиночества в эпоху цифровой эволюции. Джесси Айзенберг в роли Марка Цукерберга – холодный, отчужденный, одержимый контролем. Лента показывает, как технологии могут изолировать даже тех, кто их создает, и превратить виртуальный мир в инструмент влияния, власти – и отчаяния.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-5 ромкомов 90-х, которые не стыдно пересмотреть даже сейчас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.