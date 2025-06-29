Топ-5 ромкомов 90-х, которые не стыдно пересмотреть даже сейчас

Романтические комедии 90-х годов оставили значительный след в кинематографе, подарив нам незабываемые истории любви, юмор и харизматичных актеров. Даже спустя десятилетия эти фильмы продолжают радовать зрителей своим обаянием, актуальностью и искренними эмоциями.

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Эти фильмы стали эталоном жанра, формируя представление об идеальной романтике и заставляя верить в чудеса. От неловких, но трогательных свиданий до судьбоносных встреч, эти ромкомы идеально сочетали комедию и драму, создавая уникальную атмосферу.

OBOZ.UA предлагает вспомнить пятерку культовых лент, которые до сих пор вызывают улыбку и теплые чувства.

Четыре свадьбы и похороны (Four Weddings and a Funeral, 1994)

Этот фильм сделал Хью Гранта одной из главных звезд романтических комедий. Он играет Чарльза, который, посещая ряд свадеб и одни похороны своих друзей, постоянно встречает американку Кэрри (Энди Макдауэлл) и влюбляется в нее. Фильм, написанный Ричардом Кертисом (автором "Дневника Бриджит Джонс" и "Реальной любви"), отмечается остроумным сценарием и замечательным актерским составом. Особенно впечатляет игра Гранта, который своим неуклюжим обаянием легко покоряет сердца как героини, так и зрителей.

Джерри Магуайер (Jerry Maguire, 1996)

Том Круз в роли спортивного агента Джерри Магуайера, который после морального прозрения решает основать собственное агентство. В процессе этого он встречает Дороти (Рене Зеллвегер) и ее сына. Джерри влюбляется в Дороти, но давление, связанное с его единственным клиентом (Куба Гудинг-младший), угрожает их отношениям.

Неспящие в Сиэтле (Sleepless in Seattle, 1993)

Том Хэнкс и Мег Райан в очередной раз доказали свою химию на экране. После того как Сэм (Том Хэнкс) в радиоэфире рассказывает о своей тоске по умершей жене, он становится "самым желанным холостяком Америки". Энни (Мег Райан), журналистка из Балтимора, очарована его историей. Благодаря хитроумному плану подруги Энни и сына Сэма, они встречаются на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг в День святого Валентина. Режиссер Нора Эфрон создала увлекательную историю о поиске любви после потери, полную искренних эмоций и романтических жестов.

Ноттинг-Хилл (Notting Hill, 1999)

Эта современная сказка рассказывает о звездной актрисе Анне Скотт (Джулия Робертс), которая случайно заходит в книжный магазин Уильяма Тэтчера (Хью Грант) в тихом лондонском районе. Между ними вспыхивает искра, и они пытаются построить отношения, преодолевая трудности, связанные с разным статусом. Опять же, по сценарию Ричарда Кертиса, фильм подарил зрителям незабываемые моменты и одно из самых известных признаний в любви в кино: "Я просто девушка, стоящая перед парнем".

Красотка (Pretty Woman, 1990)

Джулия Робертс не только завершила десятилетие одним из лучших ромкомов, но и начала его с классического фильма "Красотка". В ленте Гарри Маршалла Робертс играет Вивиан Уорд, эскорт-девушку, нанятую корпоративным рейдером Эдвардом Льюисом (Ричард Гир). Проводя неделю вместе, они начинают влюбляться друг в друга. "Красотка" установила стандарт для романтических комедий на последующие годы, подарив нам незабываемые сцены и цитаты. За свою потрясающую игру Робертс получила первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль.

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