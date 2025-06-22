Если нет сил ждать финал 'Игры в кальмара': 7 фильмов и сериалов с похожей тематикой

Поклонники культового сериала "Игра в кальмара" на Netflix, которые с нетерпением ожидают финала, теперь имеют прекрасную возможность окунуться в мир похожих сюжетов. Жанр "королевской битвы", хотя и не такой распространенный, как другие, предлагает множество скрытых жемчужин, гарантирующих такой же всплеск адреналина и умственных испытаний.

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Если вы уже посмотрели "Игру в кальмара" и хотите еще большей порции эмоций, эта подборка станет для вас идеальным путеводителем. Она поможет вам скоротать время в ожидании и открыть для себя новые увлекательные истории.

Алиса в Пограничье (Alice in Borderland, 2020)

Гениальный геймер, который так и не реализовал свой потенциал, внезапно оказывается в заброшенной версии Токио, где он должен соревноваться в опасных для жизни играх, чтобы избежать лазерного выстрела в голову от таинственной сущности. Если выживешь, то получишь многодневную "визу", после чего должен добровольно вернуться в другую игру. Конечно, формируются альянсы, испытывается дружба и неизбежны предательства.

Королевская битва (Battle Royale, 2000)

42 девятиклассников отправляют на необитаемый остров. Но это не рай - им надевают на шею взрывной ошейник и дают задание убить друг друга. Им дают карту, еду и разнообразное оружие и говорят, что только последнему выжившему разрешено покинуть остров.

Голодные игры (Hunger Games, 2012)

Это дистопический приключенческий фильм, события которого разворачиваются в постапокалиптическом мире Панем, состоящий из столицы Капитолия и 12 подчиненных округов. Каждый год Капитолий проводит "Голодные игры", жестокое телевизионное соревнование, где два "трибута" - юноша и девушка - из каждого округа должны бороться насмерть, пока не останется только один победитель. Главная героиня, Китнисс Эвердин, добровольно занимает место своей младшей сестры на этих Играх. Фильм сосредотачивается на ее борьбе за выживание в арене, полной опасностей, и ее попытках перехитрить других участников и систему, которая их создала.

Смертельный лабиринт (Escape Room, 2019)

Это психологический триллер о шести незнакомцах, которые оказываются в чрезвычайных обстоятельствах. Им приходится использовать свою смекалку, чтобы найти подсказки и выжить, иначе они погибнут. К сожалению, эти участники вскоре узнают, что смерть ждет на нулевом уровне, если им не удастся решить головоломку.

Куб (Cube, 1997)

Это канадский фантастический триллер 1997 года режиссера Винченцо Натали, рассказывающий о группе незнакомцев, которые ищут выход из лабиринта кубообразных комнат, обустроенных ловушками. Фильм стал культовым благодаря сюрреалистической и кафкианской атмосфере, получив положительные отзывы, несмотря на малый бюджет.

После гибели одного из участников, пятеро других встречаются в одной из комнат, не помня, как сюда попали. Сначала они пытаются использовать простые методы для проверки комнат, но впоследствии Левен обнаруживает, что номера комнат являются координатами, и весь Куб имеет огромные размеры. Напряжение растет из-за конфликтов и недоверия, особенно после того, как Уорт признается, что разработал внешнюю оболочку Куба, не зная его назначения.

Бегущий человек (The Running Man, 1987)

Американский фантастический кинофильм-антиутопия 1987 года, события которого разворачиваются в дистопическом будущем. Главный герой, бывший полицейский Бен Ричардс, несправедливо обвинен в массовом убийстве и становится участником смертельного реалити-шоу под названием "Бегущий человек". В этом шоу осужденные преступники должны убегать от профессиональных "охотников", а их выживание транслируется на всю страну. Ричардс вынужден бороться за свою жизнь, используя смекалку и силу, чтобы разоблачить коррупцию системы и обрести свободу. Фильм является острой сатирой на медиа и общество, жаждущее зрелищ.

Я иду искать (Ready or Not, 2019)

В центре сюжета - молодая женщина по имени Грейс, которая только что вышла замуж за Алекса Ле Домаса и узнает, что ее брак - лишь начало смертельно опасной игры. Семья жениха имеет древнюю традицию: новый член семьи должен сыграть игру, которую определяет магический сундук, и на этот раз выпадает "прятки". То, что сначала кажется безобидным развлечением, быстро превращается в жестокую охоту, где вся семья пытается убить Грейс до рассвета, чтобы не погибнуть самим. Грейс приходится бороться за жизнь, преодолевая предательство, насилие и сверхъестественные страхи. Кульминация наступает, когда женщина становится единственной, кто выживает, а проклятие в конце концов уничтожает ее преследователей.

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