Что смотреть в июне: самые интересные сериалы
Июнь 2025 года обещает быть богатым на кинематографические премьеры, предлагая зрителям широкий спектр сериалов разных жанров. От спортивных комедий до психологических триллеров, от научной фантастики до криминальных драм - каждый найдет что-то для себя.
Стриминговые сервисы, такие как Apple TV+, Netflix и Prime Video, соревнуются за внимание зрителей, предлагая как новые захватывающие истории, так и продолжения любимых сериалов. Этот месяц станет настоящим праздником для поклонников сериального искусства, даря множество часов увлекательного просмотра.
Среди самых ожидаемых премьер - спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, детективный триллер по роману Джейн Харпер, и экранизация подросткового бестселлера "Мы были лжецами".
Король гольфа (Stick)
Начало показа: 4 июня на Apple TV+
"Король гольфа" - это спортивная комедия от Apple TV+, в которой Оуэн Уилсон играет забытого гольфиста, который пытается вернуть славу, обратившись за помощью к молодой звезде. Премьера сериала из 10 эпизодов состоится 4 июня, а шоураннером проекта выступил Джейсон Келлер.
Выжившие (The Survivors)
Начало показа: 6 июня на Netflix
"Уцелевшие" - это криминальная драма с элементами детективного триллера, основанная на романе Джейн Харпер, где прошлое не дает покоя жителям прибрежного городка после жестокого убийства.
Возрождение (Revival)
Начало показа: 12 июня на Syfy
"Возрождение" - это нуарный сериал в жанре сверхъестественного ужаса, где в маленьком городке Висконсина внезапное воскрешение умерших становится началом загадочных событий. Главная героиня, полицейский Дана Сайпресс, расследует убийство, в котором подозреваемые как живые, так и возрожденные.
Мы были лжецами (We Were Liars)
Начало показа: 18 июня на Prime Video
"Мы были лжецами" - психологический триллер о состоятельной семье, каждое лето отдыхающей на частном острове, где 17-летняя Кейденс переживает страшное событие. Сериал, основанный на одноименном подростковом романе Э. Локхарт, выйдет на Prime Video 18 июня, и все 8 эпизодов будут доступны одновременно.
Прибрежная зона (The Waterfront)
Дата показа: 19 июня на Netflix
"Прибрежная полоса" - криминальная драма о семье рыбаков из Северной Каролины, которая борется за спасение своей империи от краха. Сериал, созданный Кевином Уильямсоном, известным своими культовыми молодежными хоррорами 90-х, выйдет на Netflix 19 июня.
Олимпо (Olympo)
Дата показа: 20 июня на Netflix
"Олимпо" - испанская подростковая спортивная драма о жизни спортсменов в Пиренейском спортивном центре и их рисках ради больших целей. Сериал от создателей хита "Элита" выйдет на Netflix 20 июня со всеми 8 эпизодами одновременно.
Железное сердце (Ironheart)
Дата показа: 24 июня на Disney+
"Железное сердце" - сериал Marvel, который рассказывает о студентке Массачусетского технологического института Рири Уильямс, которая создает высокотехнологичный бронекостюм и борется с магическим злодеем. После событий "Черной пантеры: Ваканда навсегда" Рири возвращается в Чикаго, а главную роль исполняет Доминик Торн.
Обратный отсчет (Countdown)
Дата показа: 25 июня на Prime Video
"Обратный отсчет" - криминальный триллер о детективе Лос-Анджелеса Марке Мичаме, который вместе с тайной оперативной группой расследует убийство сотрудника Департамента внутренней безопасности. Поиски убийцы приводят к раскрытию масштабного заговора, угрожающего всему городу. В главных ролях - Дженсен Эклз, Джессика Камачо и Эрик Дэйн, а шоураннером стал Дерек Гаас, известный созданием франшизы "Чикаго".
Дым (Smoke)
Дата показа: 27 июня на Apple TV+
"Дым" - детективный сериал о сотрудничестве полицейской Мишель Кальдерон и следователя по поджогам Дэйва Гудсена, которые преследуют двух серийных поджигателей на северо-западе Тихого океана. Шоу создал Деннис Лигейн, а в главных ролях - Тарон Эджертон, Джерни Смоллетт, Рэйф Сполл и Джон Легуизамо. Сериал основан на подкасте "Firebug" и вдохновлен реальными событиями, связанными с серийным поджигателем Джоном Леонардом Орром.
OBOZ.UA предлагает узнать, выход каких фильмов ожидается в июне.
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