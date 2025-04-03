Могут навредить: какие растения не стоит сажать на даче

Декоративные растения в саду могут создать поистине сказочную атмосферу, которой можно будет хвастаться в соцсетях, публикуя роскошные фотографии. Но будьте внимательны – некоторые особенно красивые виды могут принести больше проблем, чем создать красоты.

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Например, бесконтрольно распространяться, как злостные сорняки, или разрастаться слишком быстро, доставляя дополнительные хлопоты по уходу. Издание Interia Kobieta назвало несколько растений, перед высадкой которых на своей даче следует подумать дважды. Если не трижды.

Сумах уксусный – месть соседу поневоле

Это дерево выглядит потрясающе во все сезоны. Даже зимой, когда сумах сбрасывает свои ажурные листья, на нем остаются краснеть характерные конусообразные толстые побеги. Летом дерево дает красивую тень, осенью радует яркими цветами. Но за что эту красоту прозвали "местью соседу"? Естественно, за скорость, с которой этот декоративный вид распространяется. Семена разлетаются во все стороны и уже вскоре вы можете заметить молодые ростки сумаха там, где вы его не планировали сажать. В том числе, на соседском участке. К тому же у растения чрезвычайно мощные корни, удалять которые настоящая морока.

Шиповник морщинистый – завоеватель садов

Этот представитель семейства розовых является более полезным кузеном садовой розы. Весной он обильно и ярко цветет, летом радует пышной зеленью, а осенью родит богатыми витамином С плодами, из которых можно готовить вкуснейший чай. Казалось бы – одни преимущества. Но шиповник морщинистый очень быстро разрастается, поэтому его колючие ветви нужно будет регулярно подрезать. Из-за шипов на побегах эта процедура может происходить довольно сложно, а проводить ее лучше дважды в год. К тому же вывести уже посаженный куст весьма проблематично из-за его разветвленной корневой системы – вероятнее всего, растение отрастет на том же месте снова.

Глициния китайская – разрушительница строений

То, как цветет глициния китайская, вызывает настоящий восторг. Синих, сиреневых и фиолетовых соцветий она дает так много, что становится больше похожей на застывший фейерверк, чем на растение. В цветущих глициниях проводят самые сказочные фотосессии. Но, если захотите завести себе эту неземную красоту на участке, обратите внимание, что ботанически китайская глициния – это лиана, а значит растет она чрезвычайно быстро и умеет цепляться за вертикальные поверхности. За год ее побеги могут отрастать на три метра и более. Обрезать ее нужно дважды, а то и трижды в год. И ни в коем случае не сажайте растение у дома. Она может разрастаться по карнизам и желобам и повреждать их. Поэтому лучше дайте растению какую-нибудь другую опору. И разместите ее подальше от построек.

Рейнутрия японская – враг дорожек

Этот дальневосточный родственник гречихи имеет большие зеленые листья и красивые бледно-зеленоватые соцветия. Хотя рейнутрию японскую относят к травянистым растениям, она вырастает раскидистым живописным кустом и может достигать высоты в три метра. И уже из этого описания должно стать понятным, что без должного ухода она очень быстро оккупирует все свободное пространство на участке. А еще учитывайте мощную корневую систему растения – она легко может разрушить дорожки и асфальтированные площадки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения сажать на даче, чтобы создать там "лесную магию" – популярный стиль ландшафтного дизайна.

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