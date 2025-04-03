Топ-7 предметов, которые нужно иметь дома, если вы собрались завести собаку

Появление в доме нового щенка – это всегда событие. И к ней нужно тщательно готовиться.

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Да, ветеринары составили "контрольный список" всех вещей, которые вам понадобятся, прежде чем принести щенка домой. Начать нужно с постели, говорят эксперты. Чтобы щенок чувствовал себя комфортно, выбирайте мягкую кровать с поддерживающими сторонами и избегайте больших вариантов, поскольку собак любят чувствовать себя уютно, пишет Express.

Выбирайте качественные материалы, которые выдержат жевание. Кроме того, подумайте о том, насколько легко мыть их и как быстро они сохнут, так как может произойти несколько несчастных случаев, пока щенка будет привыкать к обстановке.

Несмотря на то, что собачий корм является первостепенным, но "важно покупать пищу, с которой они уже знакомы, чтобы предотвратить расстройство желудка".

Эксперты посоветовали постепенно вводить другой тип корма для собак, если вы планируете сменить его пищу – и "всегда имейте рядом миску со свежей водой".

Кроме удовлетворения базовых потребностей, таких как подстилка, еда и напитки, важно также обеспечить умственную стимуляцию нового щенка.

Лучшие игрушки "соответствуют их возрасту и размеру", а жевательные игрушки обязательны, когда у щенка режутся зубы.

Среди других важных основных предметов – подтяжка и поводок, а также принадлежности для домашнего обучения.

Семь основных предметов:

Постельное белье питание Игрушки Техника безопасности Средства обучения Подтяжка и поводок Домашние тренажеры.

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