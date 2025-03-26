Топ-10 лучших пород собак для квартир и маленьких домов

Найти породу собаки, подходящей для проживания в квартире, может быть затруднительно. При этом следует учитывать как размер собаки, так и ее характер. Слишком активным домашним питомцам точно будет некомфортно в ограниченном пространстве.

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К счастью, некоторые из этих волшебных собачек идеально подходят для квартир и небольших помещений, пишет OBOZ.UA.

Хорт

Для многих может показаться странным, что борзая является идеальной собакой для проживания в квартире, ведь они любят хорошо потренировать свои лапы – хотя, возможно, им не нужно столько упражнений, как вы думаете.

Бордер терьер

Милый бордер-терьер может быть высоким, но это довольно стройная собака, которая будет любить отправляться с вами навстречу приключениям. Не занимая много места, они являются идеальными питомцами для любого дома.

Бивер терьер

Бивер-терьер имеет сильный инстинкт бегать за вредителями – если это разрешено. Эти игривые собачки всегда имеют что-то во рту (возможно, даже носок). Но в более уютных жилых помещениях они далеко не убегут.

Мальтийская болонка

Еще одна маленькая собака – мальтийская болонка. Эти очаровательные собаки также могут отрастить очень длинную шерсть, что делает их идеальными для человека, желающего добавить к своему меху милый маленький клубок. Кроме того, они идеального размера для уютного дома.

Мопс

Склонны к перееданию, они могут не хотеть ходить слишком далеко, но это зависит от того, как их воспитывали. Потому за ними нужно внимательно следить.

Йоркширский терьер

Очаровательно крохотный, йоркширский терьер может быть маленьким, но ведет себя упорным и могучим, как идеальный маленький сторожевой пес. Кроме того, это идеальная болонка, к которой можно прислониться по вечерам.

Бассет-хаунд

Имея чрезвычайно сильное обоняние, бассет-хаунд будет нюхать все и повсюду, куда бы вы ни пошли. К счастью, прогулки вокруг квартала может быть достаточно.

Бишон фризе

Прекрасно подходит для людей, которые не хотят, чтобы собака вызывала у них аллергию, бишон фризе считается гипоаллергенным из-за его вьющейся вьющейся шерсти, которая не сильно линяет. Кроме того, его небольшой размер означает, что собака не займет много места в многоквартирном доме.

Бульдог

Крепкий бульдог – идеальный компаньон, если вы не хотите, чтобы ваш маленький пушистый малыш попадал вам под ноги. Они идеально подходят для небольшого жилья.

Кавалер-спаниель Кинг Чарльз

Прекрасный кавалер-спаниель Кинг Чарльз будет вашей маленькой тенью в течение 15 лет, что делает его идеальным компаньоном для небольших жилых помещений.

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