Поселок в Италии продает дома за 1 евро: в чем подвох

Если вы мечтали приобрести жилье в Италии по символической цене, но полагали, что все выгодные предложения уже давно разобрали, есть хорошие новости. Небольшой городок Пенне, расположенный в живописном регионе Абруццо, до сих пор предлагает старинные дома по цене чашки кофе.

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Пенне находится в центральной Италии, посредине между побережьем Адриатики и горным массивом Гран-Сассо. Сейчас этот старинный городок переживает депопуляцию: если в общей сложности здесь проживает около 1200 человек, то в историческом центре – всего тысяча жителей. Многие здания давно пустуют, разрушаются и превращаются в печальные символы прошлого. Подробности рассказало издание CNN.

Идея продавать дома за символическую цену возникла у мэра города Гилберто Петруччи, родившегося и выросшего в Пенне. В 2022 году городок впервые выставил на продажу шесть домов, быстро нашедших новых хозяев, преимущественно среди итальянцев. В настоящее время готовится новый транш недвижимости, который состоит еще из нескольких десятков объектов.

Все эти здания расположены в старинном центре города и нуждаются в реставрации. Они датируются разными эпохами, в том числе средневековьем и ренессансом, хотя некоторые из них возведены в начале XX века. Площадь домов варьируется от 70 до 120 квадратных метров и они имеют до трех этажей.

В отличие от других программ продажи жилья за символическую цену, в Пенне не требуют гарантийного депозита, что значительно облегчает покупку. Единственное условие – взять на себя обязательство отремонтировать приобретенную недвижимость в течение трех лет.

Для потенциальных покупателей город создал специальное агентство, которое помогает на всех этапах реставрации: от подбора строителей и архитекторов до создания визуализации будущего вида дома. По словам мэра, базовые работы по восстановлению жилья среднего размера будут стоить от 20 тысяч евро.

Пенне – это своеобразный музей под открытым небом, ведь его архитектура сочетает средневековый, готический и ренессансный стили. История города насчитывает тысячи лет: в древности он был заселен племенами оски, позже стал важным римским поселением под названием Пенна. Следы древнего величия до сих пор хранятся в местном музее.

Исторический центр Пенне расположен на двух живописных холмах и поражает путешественников своими фонтанами, старинными порталами и удивительными узкими улочками. Ежегодно здесь проходят красочные конные гонки Палио, напоминающие знаменитую сиенскую традицию.

Кроме архитектурных и исторических достопримечательностей, регион Абруццо славится своей кухней. Здесь выращивают твердые сорта пшеницы для изготовления знаменитых макарон, а также кукурузу, ячмень и полбу. Гурманы ценят местное оливковое масло экстра-класса и отличные вина – розовое церасуоло и белое треббиано д'Абруццо.

Традиционные блюда Пенне – прежде всего паста maccheroni alla chitarra ручной работы, ароматные арростичини (шашлыки из баранины) и местная версия лазаньи – пирог тимбалло.

Тем, кто не желает тратить время на реставрацию, Пенне также предлагает уже отремонтированное жилье. Полностью готовые к обитанию дома стоят от 40 тысяч евро.

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