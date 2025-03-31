Ягод не будет вообще: чем нельзя подкармливать смородину

Смородина – одна из самых популярных садовых ягод. Она достаточно неприхотлива в уходе и при этом дает поистине замечательный урожай. Однако очень важно не наделать ошибок с подкормкой растения.

Видео дня

Как пишет издание "На пенсии", неправильные удобрения, внесенные весной, могут буквально сжечь ягоду. И вот каких средств следует избегать.

Свежий навоз. Иногда его считают хорошим средством для ускорения роста смородины. Он действительно богат азотом, ведь содержит немало аммиака. Однако его количество там избыточно. Результатом становится то, что растение отращивает огромные листья и при этом не вкладывает достаточно сил в формирование почек. А еще избыток аммиака в почве привлекает медведок.

Хлористый калий. Хотя калий нужен смородине для здорового развития ягод, хлор в составе этого удобрения может нанести смородине значительный вред. Он препятствует усвоению азота, который очень важен именно в весенний период. В результате на листьях появляются ожоги, а иммунитет растения ослабляется. Подкормленные хлористым калием кусты родят мелкие и кислые ягоды.

Мочевина. Еще одно азотное удобрение, к которому нужно относиться с осторожностью. В начале весны она вполне уместна, а вот уже ближе к лету может оказаться вредной. Если в марте мочевина помогает пробудить почки и стимулировать рост зеленой массы, то после начала цветения она ускорит рост побегов вместо формирования завязи. Вы получите красивый пышный куст, но останетесь без урожая.

Нитроаммофоска. Здесь все так же, как и с мочевиной. Избыток азота во второй половине весны приводит к химическому ожогу корней смородины. Он проявляется в скручивании листьев, покраснении прожилок и опадании завязи.

Зола. Ее нельзя вносить вместе с азотными удобрениями. В комбинации с этим элементом зола повышает щелочность почвы и превращает аммиак в летучие соединения. Полезный для растения азот просто улетучивается и не приносит никакой пользы. Золу нужно вносить отдельно и в более позднее время.

Чем правильно подкармливать смородину весной

В период, когда растение готовится зацветать и формировать завязь, ему нужен фосфор. Так что после того, как на кустах распустятся листья, воспользуйтесь суперфосфатом. Смешайте 30 г средства с 15 г сульфата калия, чтобы получить комплексное удобрение на 1 квадратный метр смородиновой грядки.

Если ваша смородина растет на кислой почве, добавьте к смеси 100 г доломитовой муки. Она сделает реакцию субстрата более нейтральной. Также следует во время цветения опрыскать кусты раствором 2 г борной кислоты на 10 литров воды. Это увеличит количество завязи. А в конце лета после сбора урожая смородину полезно будет подкормить калимагнезией (20 г на куст) для подготовки к следующему сезону.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как посадить картофель, чтобы сэкономить место на огороде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.