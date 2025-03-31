Как необычно приготовить жареные яйца: добавьте секретный ингредиент

Жареные яйца – идеальный способ начать свой день, поскольку это универсальное и питательное блюдо для завтрака.

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Однако, если вы регулярно едите яичницу утром, она может надоесть. Именно поэтому кулинарные эксперты посоветовали добавлять к ним необычный ингредиент, который изменит и улучшит вкус песто, пишет Express.

"Этот простой ингредиент также заменяет масло или сливочное масло, на которых вы обычно жарите яйцо, а также позволяет почувствовать яркую, зеленую свежесть его травяных компонентов", – говорят они.

Песто – травяная смесь, изготовленная из поджаренных кедровых орехов, свежего базилика, сыра пармезан, чеснока и оливкового масла. Эти ингредиенты создают ярко-зеленую смесь, которую традиционно подают к пасте или мясу.

При использовании в правильном соотношении ореховый оттенок кедровых орехов и соленого пармезана идеально уравновешивает ярко выраженные чеснок и базилик, чтобы стать идеальным дополнением к насыщенному и жирному жареному яйцу.

Чтобы сделать лучшие яйца из песто, жарьте все на медленном огне. Если огонь слишком силен, песто подгорит и высохнет.

На небольшом огне в большой сковороде разогрейте две-три столовых ложки песто. Когда песто слегка закипит, разбейте яйца и дайте жариться на слабом огне.

С помощью ложки зачерпните горячее масло из песто и сбрызните яичные белки, пока они не набухнут, не станут рыхлыми и не приготовятся.

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