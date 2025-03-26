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Жарить не нужно: как необычно приготовить полезный омлет
Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Они во-первых полезные, во-вторых – очень быстро готовятся.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной порционной яичницы, с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 30 мл молока
- соль, перец
- 100 г ветчины/бекона
- 100 г сыра
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем молоко, соль, перец и хорошо перемешиваем.
2. Добавляем нарезанную кубиками ветчину, на терке натираем сыр и добавляем мелко нарезанный лук.
3. Разливаем смесь по силиконовым формочкам и отправляем в мультипечь.
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