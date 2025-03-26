Жарить не нужно: как необычно приготовить полезный омлет

Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Они во-первых полезные, во-вторых – очень быстро готовятся.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной порционной яичницы, с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

4 яйца

30 мл молока

соль, перец

100 г ветчины/бекона

100 г сыра

зеленый лук

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем молоко, соль, перец и хорошо перемешиваем.

2. Добавляем нарезанную кубиками ветчину, на терке натираем сыр и добавляем мелко нарезанный лук.

3. Разливаем смесь по силиконовым формочкам и отправляем в мультипечь.

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