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Жарить не нужно: как необычно приготовить полезный омлет

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
915
Жарить не нужно: как необычно приготовить полезный омлет

Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Они во-первых полезные, во-вторых – очень быстро готовятся. 

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной порционной яичницы, с колбасой и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 4 яйца
  • 30 мл молока
  • соль, перец
  • 100 г ветчины/бекона
  • 100 г сыра
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем молоко, соль, перец и хорошо перемешиваем.

Яичная смесь

2. Добавляем нарезанную кубиками ветчину, на терке натираем сыр и добавляем мелко нарезанный лук.

Приготовление блюда

3. Разливаем смесь по силиконовым формочкам и отправляем в мультипечь.

Готовое блюдо

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