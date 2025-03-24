Кинолог поделился секретом, как отучить собаку тянуть за поводок

Кинолог поделился советом, чтобы помешать вашему питомцу тащить за поводок, и владельцы уже оценили его.

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Пользователь с ником Southend Dog Training рассказал в своем TikTok секрете, как контролировать наших домашних любимцев на улицах и таким образом обеспечить всем удовольствие от пребывания на свежем воздухе.

"Если ваша собака тянет за поводок, послушайте ее. Сделайте одну вещь, и это изменит ситуацию. Вместо того чтобы тянуть назад, дергать или сдерживать, подтянитесь за ней", – сказал эксперт.

Он заверил, что это поможет замедлить собаку, в то время как оттягивание поводка только вызывает желание тянуть больше.

"Когда собаку учат кусать, ее часто оттягивают назад, создавая сдерживание. Чтобы заставить собаку бежать вперед посильнее. Мы ненамеренно применяем эту технику к собакам, когда хотим, чтобы они перестали тянуться вперед", – объяснил кинолог.

При этом он подчеркнул, что таким образом мы нечаянно расстраиваем собаку. "Подтяните короткое, но расслабленное поводок, а затем расслабьтесь, и ваша собака замедлится", – сказал он.

Кроме того, он не поощряет владельцев развлекать своих собак перед прогулкой, говоря, что лучше убедиться, что их питомец спокоен, прежде чем выходить.

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