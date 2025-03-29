Переход на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов

Итак, официальные данные таковы – переход на летнее время в Украине не отменили. И в конце этого марта мы снова переведем стрелки часов.

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Но когда произойдет этот переход? И в какую сторону изменится время – вперед или назад? Какие часы нужно переводить вручную, а какие сменят время самостоятельно? А также как приспособиться к изменению времени? Ответ на все эти вопросы дает OBOZ.UA.

Когда переводят часы

Согласно украинскому законодательству, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи. В этом году дата перевода стрелок приходится на 30 марта. То есть завтра утром мы проснемся уже по летнему времени.

В какую сторону переводят стрелки

Весной время переводят на час вперед. То есть после 2:59 ночи сразу наступает 4:00 утра.

Это значит, что спать в эту ночь мы будем на час меньше. Также после перехода на летнее время утро наступает несколько позже, но и позже начинает смеркаться. Удлинение светового дня делается очень заметным.

Какие часы нужно переводить

Часы в гаджетах, подключенных к мобильным сетям или интернету, переведут время самостоятельно. Так не нужно будет изменять настройки смартфонов, планшетов, компьютеров, а также связанных с ними смарт-часов, фитнес-браслетов и т.д.

Если у вас в доме есть какие-либо механические или электронные часы без привязки к коммуникационным сетям, их нужно будет перевести вручную. Так придется сделать, например, с настенными часами или дисплеями в духовках или микроволновках. Лучше позаботьтесь об этом с вечера, чтобы утром эти устройства не ввели вас в заблуждение.

Как подготовиться к переводу часов

Такую подготовку лучше начинать заранее, постепенно смещая режим сна в сторону более раннего укладывания в постель. Если вы не успели этого сделать, просто попробуйте сегодня лечь спать хотя бы полчаса раньше.

Также уделите время прогулкам на свежем воздухе и легкой физической нагрузке. Если вы после перевода времени будете ложиться с ощущением легкой усталости, то будете быстрее засыпать и смена режима пройдет для вас проще.

Не забывайте также о гигиене сна. Откладывайте все гаджеты примерно за час до того, как планируете уснуть. Создайте в спальне соответствующую атмосферу – в помещении должно быть темно и прохладно. Позаботьтесь о том, чтобы вас не беспокоили лишние звуки. И, конечно, не переедайте на ночь и не употребляйте алкоголь. Ваше тело должно чувствовать легкость, чтобы лучше уснуть.

В целом, адаптация к новому режиму длится до двух недель. В это время лучше избегать стрессов и соблюдать стабильный график в течение дня, чтобы облегчить себе этот переход.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны мира не отказались от перехода на летнее время.

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