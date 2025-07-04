Какой праздник отмечают 4 июля в Украине: факты и события

Дата 4 июля объединяет ряд событий разного характера. В Украине в этот день отмечаются как церковные праздники, так и профессиональные дни работников отдельных сфер. К ним относятся День Национальной полиции и День судебного эксперта, установленные на государственном уровне.

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Кроме того, 4 июля имеет культурное значение в мировом контексте: именно в этот день, по историческим свидетельствам, впервые была рассказана история, которая впоследствии стала основой знаменитого литературного произведения "Алиса в Стране чудес". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 июля

Церковные праздники

В этот день христиане чтят Таинство Евхаристии – центральную составляющую литургической жизни, символизирующую единство верующих со Христом через Причастие. Этот праздник глубоко почитаем в католической церкви и особенно отмечается на приходах, связанных с латинским обрядом.

Святой Андрей известен как автор знаменитого Великого покаянного канона, который читается в первые дни Великого поста. Архиепископ Критский жил в VII–VIII веках и был известен своим глубоким богословием и литургическим творчеством.

Святая Марта, сестра Лазаря, упоминается в Новом Завете как пример служения ближнему. Она является покровительницей домашнего уюта и гостеприимства.

День Национальной полиции Украины

Это официальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно с 2016 года. Именно 4 июля 2015 года новая патрульная полиция Украины впервые приняла присягу, что стало символом начала реформ в системе правопорядка. Этот день – возможность почтить службу правоохранителей, их ответственность и вклад в безопасность граждан.

День судебного эксперта Украины

Установленный в 2009 году указом президента, этот день отмечает специалистов, осуществляющих экспертные исследования по уголовным, гражданским и административным делам. Судебные эксперты играют ключевую роль в обеспечении справедливости, предоставляя объективные выводы в рамках правовых процессов.

День независимости США

День независимости США отмечается 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. В этот день 13 британских колоний официально провозгласили разрыв с Великобританией и создание независимого государства – Соединенных Штатов Америки. Праздник является национальным и сопровождается парадами, фейерверками и торжественными мероприятиями по всей стране.

День Алисы в Стране Чудес

Хотя это неофициальный праздник, 4 июля имеет символическое значение для поклонников литературы. Именно в этот день в 1862 году Льюис Кэрролл впервые рассказал девочке Алисе Лидделл вымышленную историю, которая впоследствии превратилась в известную книгу "Алиса в Стране чудес". В некоторых странах этот день отмечают как дань воображению, игре слов и сказочным сюжетам.

Исторические события 4 июля

1776 – принята Декларация независимости США.

1631 – в Париже открыто первое в мире агентство занятости.

1865 – увидело свет первое издание книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

1917 – выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины.

2022 – на острове Змеиный высадились украинские военные и вернули на него украинский флаг.

Кто родился 4 июля

1790 – Джордж Эверест, известный географ, член Королевского географического общества, в честь которого названа гора Эверест.

1826 – Стивен Фостер, известнейший американский композитор первой половины XIX века.

1884 – Луис Барт Майер, американец украинского происхождения, кинопродюсер, основатель "Metro-Goldwyn-Mayer" и Академии кинематографических искусств и наук

1891 – Иван Ищенко, украинский военный хирург.

1953 – Владимир Тертышник, известный украинский юрист, профессор, поэт.

В этот день умерли:

1494 – Юрий Дрогобыч, украинский философ, астроном, первый украинский доктор медицины, ректор Болонского университета

1826 – Джон Адамс, один из лидеров американской революции, 2-й президент США

1826 – Томас Джефферсон, 3-й президент США (1801–1809), один из авторов Декларации независимости.

1831 – Джеймс Монро, 5-й президент США, автор "доктрины Монро".

1848 – Франсуа-Рене де Шатобриан, французский писатель, политик и дипломат.

1934 – Мария Склодовская-Кюри, французский и польский физик и химик, Нобелевский лауреат по физике (1903), и по химии (1911)

2003 – Бари Уайт, американский композитор, певец, автор песен. Трехкратный обладатель награды "Грэмми".

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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